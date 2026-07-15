ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ: ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ
ଏକ ଲକ୍ଷ କ୍ୟାଡର ଦଶ ଲକ୍ଷ ସମର୍ଥକ ଟାର୍ଗେଟ୍ । ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : July 15, 2026 at 7:30 PM IST
PCC INCHARGE LALJI DESAI TOUR, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏଯାଏଁ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ୍ । ଗାଁରୁ ବୁଥ୍, ବୁଥ୍ ରୁ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ରୁ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ । ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଦଳରେ ବଢ଼ିଛି ତତ୍ପରତା । ଏପଟେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ସକ୍ରିୟ କ୍ୟାଡର ଓ ଦଶ ଲକ୍ଷ ସମର୍ଥକଙ୍କ ନେଟୱର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ଏହା କେବଳ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ା ନୁହେଁ ବରଂ ପଞ୍ଚାୟତ ରଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ।
ଲଗାତାର ନିର୍ବାଚନୀ ବିଫଳତା ପରେ ଏବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପୁନର୍ବାର ଦଳକୁ ଛିଡ଼ା କରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୮ ହଜାର ପଞ୍ଚାୟତ ଜୋନରେ କମିଟି ଗଠନ କାମ ଆସନ୍ତା ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବୁଥ୍, ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ସଂଗଠନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଦଳ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ।
ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ହେବ । ସେଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ । କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା କେବଳ କମିଟି ଗଠନରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବୃହତ୍ ସାଙ୍ଗଠନିକ ନେଟୱର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଦାବି, ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ସକ୍ରିୟ କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଦଶ ଲକ୍ଷ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୫ରୁ ୩୦ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଡର ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି କ୍ୟାଡରମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବେ ।
ଏହାରି ଭିତରେ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଆଇସିସିର ନବନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ । ପୂର୍ବ ଗସ୍ତକାଳରେ ସେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ । ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ୍ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ସଂଗଠନ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।
ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅନୀଲ ମେହେର କହିଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ୍, ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ କମିଟି ଗଠନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି । ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ।
ସଂଗଠନ ବିସ୍ତାର ସହ ଦଳରେ ନୂଆ ମୁହଁଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦେଉଛି କଂଗ୍ରେସ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଜୁଲାଇ ୨୫ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ "ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ" ଆରମ୍ଭ ହେବ । ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୧୭ ତାରିଖରେ କଟକରେ "ଛାତ୍ର କି ଗୁଞ୍ଜ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ସଂଗଠନକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ କରାଯିବ । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ସଜଡ଼ା ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ସଂଗଠନ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦଳର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାଲିଠାରୁ ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଉନ୍ମାଦନା; ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସଂସ୍କାର, ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୀତିକୁ ଦେବ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର; ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍କୁ ଯିବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ଓଲ୍ଡ ପାର୍ଟି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର