ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠ, ଗୋଠ ଗାଡିଆରେ ମାଡିଯାଇଛି ଶିୟୁଳି
ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଗୋଠ ଗାଡିଆର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
Published : February 12, 2026 at 11:37 AM IST
ପୁରୀ: ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରି ଗୋଠ ଗାଡିଆ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ଗାଡି ଶିୟୁଳିରେ ପୁରୀଯାଇଛି । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ପାରି ନାହିଁ। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଗୋଠ ଗାଡିଆର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଆଗେଇ ପାରି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନିଜ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏହି ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖାଇ ଥିବା ପୌରାଣିକ କଥା ରହିଆସିଛି । ଏହି ଗାଡିଆରେ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ନାହାନ୍ତି, ଏଠାରେ ଥିବା ମାଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରି ନଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏହି ମାଛକୁ ତରକାରୀ କଲେ ତାହା ରକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।
'ଗୋଠ ଗାଡିଆ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି':
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କାହ୍ନୁଚରଣ ଦାସ କୁହନ୍ତି, "ଦାସିଆ ପୀଠର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଉତ୍ସଵ ପାଳନ କରନ୍ତି ,ଆମ ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେଥିରେ ଜଡିତ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କାହାକୁ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା । ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ବାହାର ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୋଖରୀ କେମିତି , ଦାସିଆଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ଥିଲା ସେତକ ବି ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି । କାରଣ ଏଠାକାର ଅବସ୍ଥା ସେହି ପ୍ରକାର। କେତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି କି ଗଲେଣି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଉଛି । ଏହାର ଉନ୍ନତି ଆମେ ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝାଇପାରିବୁ । "
ପୀଠର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଦାବି:
ଭକ୍ତ ନକୁଳ ସ୍ବାଇଁ କୁହନ୍ତି, "କାହାର ଅବଦାନ କଣ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ କଣ ହେଉଛି କଣ ନ ହେଉଛି । ଗାଡିଆ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଦାସିଆକୁ ଦାସିଆଣି କହିଥିଲେ ଚାଲ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା, ଦାସିଆଣି ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖାଇଥିଲେ । ଏବେ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବାହାର ଲୋକ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ବାଲି ଗାଁ ଲୋକ କଣ ନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିପାରିବୁ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ।ଏବେ ବିଜେପି ଅମଳ କଥା କିଛି କରିବାର ନାହିଁ । ପୀଠର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ । "
'12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି'
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧରଣୀଧର ସାହୁ କୁହନ୍ତି,"ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଦାସିଆ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବଂଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ,ଯାହା ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଯାହା ବିକାଶ ହୋଇଛି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଛି । ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏ ଗୋଠ ଗାଡିଆର ପରିସ୍ଥିତି । ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ପଇସା ଦିଆ ଯାଇଥିଲା, ପିଡବୁଲଡିକୁ ଦିଆଗଲା ପରେ ବ୍ଲକକୁ ଦିଆଗଲା କେହି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଭଳି ଭାବରେ ଟେଣ୍ଡର ହେବା 6 ମାସ ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାହିଁ । ଏବେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ହେଲେ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁ ନି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହା କେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଏହି ଗୋଠ ଗାଡିଆ ସଫା ହୋଇ ଉନ୍ନତି କେବେ ହେବ । ଇଏ ଏକ ପୌରାଣିକ ମତ ପୋଖରୀ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଚଳା ଦାସିଆ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀକୁ ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳରେ ଦେଖାଇଥିଲେ । ଏବଂ ଗୋଠ ଗାଡିଆର ପାଣି ଦହିରେ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଜ୍ଵର ଭଲ ହୋଇଯାଏ । ପୋଖରୀରେ ଗେଣ୍ଡା ,ଶାମୁକା ପାଇବେ ନି ,ଏ ପୋଖରୀ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି । ବିଧାୟକ ଆସି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସମୀକ୍ଷା କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ଧାରରେ ପଡିଯାଉଛି । ଏପୀଠର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଉ ନାହିଁ,ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ବଣରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁଳସୀ ଯାଏ ସେ ତୁଳସୀ ବଣର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେଉ ନାହିଁ । କେବେ ଏହାର ଉନ୍ନତି ହେବ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ,ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ,ବିଡିଓ ,ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ପୀଠ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ । ନଚେତ୍ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟିଏ ଖାଇ ଅନଶନରେ ବସିବି । "
ପୀଠକୁ ଟୁରିଜିମ୍ ସର୍କିଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:
ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହନ୍ତି, "ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥି ପାଇଁ ଟୁରିଜିମ୍ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲି ଗାଁ ଠାରେ ଦାସିଆ ପୀଠ ରହିଛି ତାକୁ ଉନ୍ନତି କରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପୀଠକୁ ଟୁରିଜିମ୍ ସର୍କିଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ହୋଇଛି । ।"
ଓଡିଶା ଜନଜାତିଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପେକ୍ଷା; ଆଦିବାସୀ ଭାଷାକୁ ୮ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ