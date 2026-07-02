ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ତେରଛା ବାଣ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍; କଂଗ୍ରେସରେ ପୁଣି ତେଜିଲା ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଚର୍ଚ୍ଚା
ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଡ଼ ଟଣା ନୀତି ସତରେ ଅଛି, ତାହା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସିନିୟର ନେତା ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : July 2, 2026 at 4:16 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୨୬ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏହା ପଛର କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ ? ଦଳର ସଂଗଠନଗତ ଦୁର୍ବଳତା ନା ନେତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟଣା ରାଜନୀତି? ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଆତ୍ମଜୀବନୀ "ସମୟ ସାକ୍ଷୀ"ରେ କରିଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି। ଆଉ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏହି ତେରଛା ବାଣର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ଫଳରେ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି।
ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ "ସମୟ ସାକ୍ଷୀ" ଉନ୍ମୋଚନ ପରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ବିତର୍କ। ପୁସ୍ତକରେ ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସରେ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ଟଣା ନୀତି ଓ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ହିଁ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା। ଏହି କାରଣରୁ ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଛି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ବନ୍ଦ ନହୁଏ, ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି।
ଭକ୍ତ କହିଲେ 'ମୋ ଗୋଡ଼ କେହି ଟାଣୁନାହାନ୍ତି'
ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଚୁପ୍ ରହିନାହାନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଡ଼ ଟଣା ନୀତି ସତରେ ଅଛି, ତାହା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସିନିୟର ନେତା ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବେ।' ଏଥି ସହ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଗୋଡ଼ କେହି ଟାଣୁନାହାନ୍ତି।"
ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେବଳ ଅତୀତର ଅନୁଭୂତି, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସର ଭିତର କନ୍ଦଳର ପ୍ରତିଫଳନ? କାରଣ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଦଳ ଭିତରେ ମତଭେଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ବି ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି।
୨୦୦୦ ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାରେ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ସଂଗଠନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପାଇନାହିଁ। ଏଭଳି ସମୟରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ତା' ଉପରେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଐକ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ବି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବିବାଦ କେବଳ ବୟାନବାଜିରେ ସୀମିତ ରହିବ, ନା ସଂଗଠନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ତା' ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ସମୟ ସାକ୍ଷୀ'ରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ନିରଞ୍ଜନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା