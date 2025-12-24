ବୌଦ୍ଧରେ ଭୈରବୀ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ
ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଗାଡି ବା ଭୈରବୀ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡରେ ଜଣେ ମହିଳା ହାବିଲଦାରଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଏସ୍ଓଜି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : December 24, 2025 at 11:11 PM IST
ବୌଦ୍ଧ: ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୈରବୀ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡର ଗାଡି। କେବଳ ଜିଲ୍ଲାର ନୁହେଁ ସାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇ ଏହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଭେଇକେଲ । ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ ଏହି ଗାଡିର ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି ।
ବର୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି କାମରେ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି । ତାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛି ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସ । ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।
ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା' ଭୈରବୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଭୈରବୀ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଙ୍କ୍ ସୁରକ୍ଷା ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମଥର ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ ନିବେଦିତା ରଥ ଚଲାଇଛନ୍ତି । ବାଉଶୁଣୀର ନିବେଦିତା ରଥ ଏହି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଗାଡି ବା ଭୈରବୀ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍କ୍ୱାର୍ଡରେ ଜଣେ ମହିଳା ହାବିଲଦାରଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଏସୋଜି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସରେ ଏଭଳି ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଭୈରବୀ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୌଦ୍ଧ ବିଧାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାୟକ କହେଁଇ ଚରଣ ଡାଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ନାଏକ, ଏସପି ରାହୁଲ ଗୋଏଲ, ସିଡିପିଓ ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡସେନା, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଗଳ କିଶୋର ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ସବୁଜ ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ମାଟିର ଜଣେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ ପୋଲିସ ଗାଡିର ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ଖୋଦ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର ନିବେଦିତା ବେଶ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମହିଳା ଓ ଅସହାୟଙ୍କ ସେବା କରିବେ ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ