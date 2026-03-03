ଗୁରୁ ନାଁରେ କଳଙ୍କ ! ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ, ଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କିସ୍ମତ କୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ରାସ୍ତାରୋକ କରି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଗାଁଲୋକେ । ଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ ।
Published : March 3, 2026 at 7:43 PM IST
Teacher Suspend ଭଦ୍ରକ: ପୁଣି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଲାଗିଲା ଦାଗ । ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ନାୟକାଣୀଡିହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିସ୍ମତ କୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ସାହୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗାଁ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ବିଇଓ ।
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଅଭିଭାବକ:
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ ତଥା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ରାସ୍ତା ରୋକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଧାମରା ରାସ୍ତାର ଷଣ୍ଢ ଛକରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ । ତେବେ ନାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନାରାବାଜି ଦେଇଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ 28ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ସାହୁ ଜନୈକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ରୁମକୁ ଡାକିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ । ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପରେ କେତେକ ଛାତ୍ରୀ ସେହିଦିନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଏନେଇ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ରାସ୍ତାରୋକ:
ଏପରି ସ୍ଥଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି, ଏନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ କରିବାସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିକରି ରାସ୍ତା ରୋକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ମାମଲା ରୁଜୁ, ଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ:
ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ନାୟକାଣୀଡିହି ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ପାଇ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରି କେଉଁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁପାରି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି । ଏଥିସହିତ ଏନେଇ ନାୟକାଣୀଡିହି ଥାନାରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲଜ୍ଜ୍ୟା: ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ପୀଡ଼ିତା ଗର୍ଭବତୀ !
ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିବା ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ; ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଯୁବତୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରେମିକ ସମେତ 2 ଗିରଫ
ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାଁରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ପୁଣି 3 ଦିନ ତଳେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ