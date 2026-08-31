ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା SI, ବର୍ଷେ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ
ଗତ ଶନିବାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପତ୍ନୀ । ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନାରେ ୫୩୦/୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 31, 2026 at 10:38 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ଷେ ତଳେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ସୁଖରେ ସଂସାର ଏକାଠି କାଟିବାକୁ ଦମ୍ପତି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ । ହେଲେ ବିବାହକୁ କିଛି ଦିନ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଝଗଡ଼ା । ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ (ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ଗଣନାଥ ସେଠୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଗଣନାଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ସେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଗଣନାଥଙ୍କ ଘର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲା ଦଶପଲ୍ଲାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ସ୍ବାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଥିଲେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ:
ଏସ୍ଆଇ ଗଣନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗତ ଶନିବାର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ଏକ ମାମଲା (ନଂ. ୫୩୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ପ୍ରମାଣ ସହ ଗତକାଲି ଏସ୍ଆଇ ସେଠୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଟାଉନ ଥାନାଧିକାରୀ ପ୍ରଭାଂଶୁ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପତ୍ନୀ ?
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ୪ରେ ଗଣନାଥଙ୍କ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହ ବେଳେ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ଅଧିକ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ଦାବି କରି ଗଣନାଥ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ । ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାରଧର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।
ତେବେ ପୋଲିସ ଏସଆଇ ଗିରଫ ହେବା ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୋଲିସର ହୁଅନ୍ତି । ହେଲେ ପୋଲିସ ହୋଇ ମଧ୍ଯ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଘଟଣା ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
10 ମାସ ତଳେ ଭଦ୍ରକକୁ ବଦଳି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ..
ତେବେ ଗଣନାଥ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ୧୦ ମାସ ତଳେ ବଦଳି ହୋଇ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ଆସିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର