ETV Bharat / state

ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା SI, ବର୍ଷେ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ

ଗତ ଶନିବାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପତ୍ନୀ । ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନାରେ ୫୩୦/୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Odisha police sub-inspector arrested for allegedly harassing wife
ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ଏସ୍‌ଆଇ ଗଣନାଥ ସେଠୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 31, 2026 at 10:38 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ଷେ ତଳେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ସୁଖରେ ସଂସାର ଏକାଠି କାଟିବାକୁ ଦମ୍ପତି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ । ହେଲେ ବିବାହକୁ କିଛି ଦିନ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଝଗଡ଼ା । ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ଏସ୍‌ଆଇ (ସବ୍‌-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର) ଗଣନାଥ ସେଠୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଗଣନାଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ସେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଗଣନାଥଙ୍କ ଘର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲା ଦଶପଲ୍ଲାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

ସ୍ବାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଥିଲେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ:

ଏସ୍‌ଆଇ ଗଣନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗତ ଶନିବାର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ଏକ ମାମଲା (ନଂ. ୫୩୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ପ୍ରମାଣ ସହ ଗତକାଲି ଏସ୍‌ଆଇ ସେଠୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଟାଉନ ଥାନାଧିକାରୀ ପ୍ରଭାଂଶୁ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

କଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପତ୍ନୀ ?

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ୪ରେ ଗଣନାଥଙ୍କ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହ ବେଳେ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ଅଧିକ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ଦାବି କରି ଗଣନାଥ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ । ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାରଧର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପତ୍ନୀ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥ‌ିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।



ତେବେ ପୋଲିସ ଏସଆଇ ଗିରଫ ହେବା ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୋଲିସର ହୁଅନ୍ତି । ହେଲେ ପୋଲିସ ହୋଇ ମଧ୍ଯ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଘଟଣା ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

10 ମାସ ତଳେ ଭଦ୍ରକକୁ ବଦଳି ହୋଇ ଆସିଥିଲେ..

ତେବେ ଗଣନାଥ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ୧୦ ମାସ ତଳେ ବଦଳି ହୋଇ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ଆସିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଡବଲ ମର୍ଡର ! ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ସ୍ବାମୀର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଡ଼ାଘରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ; ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ

'ସୁଭଦ୍ରା' ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀର ଉନ୍ମତ୍ତକାଣ୍ଡ; ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ପୋତିଦେଲା ମୃତଦେହ !

ଡିଜିପି ଏବଂ ଆଇଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ-୨୦୨୫; ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୧୦ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BHADRAK SUB INSPECTOR
SI ARREST HARASSING WIFE
ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା
ଭଦ୍ରକ ଏସଆଇ ଗିରଫ
POLICE SI ARREST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.