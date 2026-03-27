ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଭଦ୍ରକ, 7 ଧରି ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ ହୁଏ ଗଣପର୍ବ

ଐତିହାସିକ ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଗଣ ମହୋତ୍ସବ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପି ଭବ୍ୟ ଆକାରରେ ପାଳନ ହେଉଛି ।

ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଭଦ୍ରକ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 27, 2026 at 7:40 PM IST

ଭଦ୍ରକ: ରାମ ନବମୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗାଁଠୁ ସହର । ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ବନିରେ ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକରେ ବେଶ୍‌ ଧୁମଧାମରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଐତିହାସିକ ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଗଣ ମହୋତ୍ସବ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପି ଭବ୍ୟ ଆକାରରେ ପାଳନ ହେଉଛି ।

କେବେଠୁ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି ?

1991 ମସିହାରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଭଦ୍ରକବାସୀ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମହାଯଜ୍ଞର ମହାନ ପରମ୍ପରା । ଯାହା କ୍ରମଶଃ ମହୋତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରୁ ଗୋ-ପୂଜନ ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥ ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ଠାରୁ ଗାନ୍ଧି ପଡିଆରେ ବିଶ୍ବଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ରାମ ନବମୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୂତି ହେବ ।

ଆକର୍ଷଣ ସାଜେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା:

ଏହି ପୂଜା ବିଶ୍ବ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପି ପାଳନ ହୋଇ ଗଣପର୍ବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହି ପର୍ବର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା । ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ କଳସ ଧରି ଗାନ୍ଧି ପଡିଆରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ସାଳନ୍ଦୀ ଘାଟରୁ ଜଳ ଆଣି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ରାମ ନବମୀ ଦିନ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ।

ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ 40 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ:

ରାମ ନବମୀ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 100ରୁ ଅଧିକ ସୁସଜ୍ଜିତ ମେଢ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି 40 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରୀ ଚାଲିବ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା:

ତେବେ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ସମାପନ ହେବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ରାମ ନବମୀର ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଭାବେ ସୁପରିଚିତ ଭବ୍ୟ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବାହାରି 12 କିଲୋମିଟରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ, ଶେଷରେ ଗାନ୍ଧୀ ପଡିଆ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ

