ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଝୁଣା ଆଳତୀ କରନ୍ତି ମାନସିକଧାରୀ, ଭଦ୍ରକ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା
ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଣା ରଖି ଆଳତୀ କରନ୍ତି ମାନସିକଧାରୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର
Published : October 19, 2026 at 3:58 PM IST
ଭଦ୍ରକ: ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଣା ଆଳତୀ ଧରି ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ବାଢି ଦିଅନ୍ତି ମହିଳା । ମାନସିକ ପୂରଣ ପରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଝୁଣା ଆଳତୀ କରନ୍ତି । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସନ୍ଥିଆ ସ୍ଥିତ ନୀଳକଣ୍ଠପୁରରେ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ । ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଣା ରଖି ଆଳତୀ କରନ୍ତି ମାନସିକଧାରୀ ।
ନିଆରା ପୂଜା...
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଥିଆ ସ୍ଥିତ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଠାରେ ମାନସିକ ଧାରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଆରା ଝୁଣା ଆଳତୀ ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯଥା ରୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ସହ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ମଣ୍ଡପରେ ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଶତାଧିକ ମାନସିକଧାରୀ ଏବଂ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ତଥା ପୁରୁଷ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଣା ରଖି ଝୁଣା ପାଠ କରିବା ସହ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଭଦ୍ରକ ସନ୍ଥିଆ ସ୍ଥିତ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା:
ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା । ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି । ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି । ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରୁ ବୁଡ଼ ପକାଇ ମା’ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଣା ଜାଳିବା ସହ ଝୁଣା ଆଳତି କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସି ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଝୁଣା ଆଳତୀ କରିଥାନ୍ତି ।
ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 5 ଦିନ ଧରି ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଏହି ଝୁଣା ଜଳା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ପରମ୍ପରା । ଯାହା କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏଭଳି ବିରଳ ପରମ୍ପରା ଦେଖା ଯାଇନଥାଏ । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ସନ୍ଥିଆ ସ୍ଥିତ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଠାରେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ।
ଏନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଶୋକ କୁମାର ଦୀକ୍ଷିତ କୁହନ୍ତି, ‘ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ମହିଳା ମାନସିକଧାରୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଣା ରଖି ଆଳତୀ କରିଥାନ୍ତି ।’
ସେହିପରି ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଲାଲା ଜଗଦୀଶ ରାୟ କୁହନ୍ତି, ‘କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଣା ରଖି ଜାଳିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମନୋସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ବାସ୍ ତାପରଠୁ ମାନସିକ ଏଠାରେ କରାଯାଏ । ପୂରଣ ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଝୁଣା ରଖି ଆଳତୀ କରିଥାନ୍ତି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼
କଟକରେ ମା’ ଦୁର୍ଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି 500 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସୁନା-ଚାନ୍ଦି, ପ୍ରହରୀ ନୁହେଁ ବିଶ୍ବାସରେ କରାଯାଏ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ