ଭଦ୍ରକରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: 10 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ଜଣେ ଗିରଫ
ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା । ଏକ ବଣ ନିକଟରୁ ମିଳିଲା ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ମୃତଦେହ ।
Bhadrak Minor Rape And murder Case ଭଦ୍ରକ: ଭଦ୍ରକରେ ଲଜ୍ଜା । ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ । ଏକ ବୁଦା ନିକଟରୁ ମିଳିଲା ନାବାଳିକାଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ମୃତଦେହ । ମୃତ ନାବଳିକାଙ୍କ ବୟସ 10 ବର୍ଷ । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପୋଲିସ ଟିମ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଭଦ୍ରକ ଏସପି ମନୋଜ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।"
ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା:
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ନାବାଳିକ ଜଣଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି 7ଟା ବେଳକୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ବାଲିଗାଁର ଏକ ବୁଦା (ବଣ) ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ । ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ମୃତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସହ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ ।
ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧରେ ଜଡ଼ିତ ଆସାମୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତିରେ ବାଲିଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଟାୟାର ଜାଳି ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ:
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, "ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲା । ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ମୃତଦେହକୁ ବୁଦା ନିକଟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ।" ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ପୋଲିସ ସାଇନ୍ତିଫିକ ଟିମ ଏବଂ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା ମନେ ହେଉଥିବା " ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
"ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା" ଏସପି ମନୋଜ ରାଉତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏସଡିପିଓ ତ୍ରିଲୋଚନ ସେଠୀ, ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲଦାର ଭବତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପରେଶ ମହାନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏସଡିପିଓ ତ୍ରିଲୋଚନ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି,"ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି ।
