ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାତ୍ ଦେଲେ ଯୁବକ: 5 ଦିନ ତାଳଗଛରେ ଝୁଲି ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର
ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅର୍ଜୁନପୁର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବାଲିପାଟଣା ଗାଁର ସୁନନ୍ଦ ବନ୍ୟାଜଳର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ମିନତୀ ସିଂହ
Published : August 19, 2026 at 10:50 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଭଦ୍ରକ: 'ଭାସିଯାଉଥିବାକୁ କୁଟାଖିଅ ଭରସା'... ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସିଯିବା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ତାଳଗଛକୁ ଆଶ୍ରା କରି ରହିଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି । ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । 5ଦିନ ଧରି ତାଳ ଗଛରେ ଝୁଲି ରହିବା ପରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ବନ୍ୟାଜଳରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ:
ଏପରି ଘଟଣା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ପୋଚରା ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳରେ ସୁନନ୍ଦ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଭାସି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ମଙ୍ଗଳବାର ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅର୍ଜୁନପୁର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବାଲିପାଟଣା ଗାଁର ସୁନନ୍ଦ ବନ୍ୟାଜଳର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ।
ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ମଉଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଡଙ୍ଗାରେ ବଜାପତି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟାଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତାଳଗଛକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରହିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ସୁନନ୍ଦ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ:
ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଡିଜାଷ୍ଟର ରାପିଡ୍ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ (ODRAF)କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବନ୍ୟାଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟର ପ୍ରୟାସ ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ସୁନନ୍ଦଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କୂଳକୁ ଆଣିଥିଲା ।
ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ସୁନନ୍ଦ:
ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଖାଦ୍ୟପେୟ ବିନା ତାଳଗଛକୁ ଧରି ରହିଥିବାରୁ ସୁନନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଥରୁଥିବା ନେଇ ଜଣେ ଓଡ୍ରାଫ୍ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
“ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସୁନନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଠିକ୍ ଭାବେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନଥିଲେ । ତାଙ୍କ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଥରୁଥିଲା । ତଥାପି ସେ ସଚେତନ ଥିଲେ । ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତାର ସହ ତାଙ୍କୁ ତାଳଗଛରୁ ତଳକୁ ଆଣି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଥିଲୁ । ବନ୍ୟାଜଳର ଗଭୀରତା ଓ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା,” ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିବା ଜଣେ ଓଡ୍ରାଫ୍ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ, ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରାୟ ୧,୦୦୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ୧୫୦ଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ୧୨୫ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଭସାଉଛି ଜଳକା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ପାର୍
ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା; ଯାଜପୁରରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ପୀଡିତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର