ଉଛୁଳୁଛି ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀ: ଭଦ୍ରକରେ 80 ହଜାର ପ୍ରଭାବିତ, ଘରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟା ପାଣି
ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ପାର୍ । ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକର 5 ବ୍ଲକର 52 ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର 220 ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର
Published : July 29, 2026 at 4:55 PM IST
ଭଦ୍ରକ: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉଛୁଳୁଛି ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ । ଦୁଇ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ପାର୍ କରିଛି । ଫଳରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶି ଆସିଛି । ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକ, ଧାମନଗର ବ୍ଳକ ଏବଂ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଳକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ରାଜସ୍ବ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ,
- ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 5 ବ୍ଲକର 52 ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର 220 ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି
- ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 80 ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି
- 220 ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି
- 5030 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି
- ଜିଲ୍ଲାରେ 41ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିଥିବାବେଳେ 5330 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି
- ସେହିପରି 9ଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି
ବିପଦ ସଙ୍କେତ ପାର୍ ବୈତରଣୀ-ସାଳନ୍ଦୀ:
ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ ଠାରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଆଖୁଆପଦା ଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ 18.33 ମିଟର ଥିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ 20.80 ମିଟର ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ସେହିପରି ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ମଧ୍ଯ ଏବେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ବିପଦ ସଙ୍କେତ 17.00 ଫୁଟ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ 18.70 ଫୁଟ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ।
ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି:
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଏବଂ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ ନାଳିଆ ନଦୀରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଆସିଛି । ବିଶେଷ କରି ଏହି ବନ୍ୟା ସାଳନ୍ଦୀ ତଟ ବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଦୁର୍ବିଶହ କରି ଦେଇଛିି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇ ପଡିଛି । ବନ୍ୟା ପାଣି ଗାଁ ବାହାରେ ଓ ଗାଁ ଭିତରେ ଜମି ରହିଛି। ସବୁଠି ପାଣି ଆଉ ପାଣି ।
ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ:
ହଦଗଡ଼ ଡ୍ୟାମରୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 1800 କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସାଳନ୍ଦୀ ଓ ନାଳିଆ ନଦୀର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ବିଶେଷ କରି ତିହିଡି଼ ବ୍ଲକର ବାରୋ, କାଁପଡ଼ା, ବିଲଣା. କୁବେରା ଓ ତଳଗୋପବିନ୍ଧା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରି ନାହିଁ ନ ଥିବାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କେବଳ ସେଥିକି ନୁହେଁ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର କଟସାହି ପଞ୍ଚାୟତ, ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର ଅର୍ଣ୍ଣପାଳ ଓ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ଶତାଧିକ ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀ:
କଟସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ପଥରଢିଅ ମୁଦୁଲୀ ସାହି ଗ୍ରାମର 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାର ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାରୋ ପଞ୍ଚାୟତର ବଳିଆରପୁର ଗ୍ରାମର 80ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ 4 ଫୁଟର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ତେଣୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁ ନ ଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଗୋରୁ, ଗାଈ ଓ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭୋକ ଉପବାସରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ରହିଛନ୍ତି । ଚୁଲିରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ବେଳେ ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ବୁଡି ରହିଛି । ଫଳରେ ବିପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନ ଥିବାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସାଳନ୍ଦୀ କେନାଲ ଡିଭିଜନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।
ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି:
ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିବା ପରେ ବୈତରଣୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ କଣ୍ଟି ଏସକେପ ଏବଂ ଧାମନଗର ମଲ୍ଲୀ ମାହାରା ଏସକେପ, ଗୌରାଙ୍ଗପୁର ଏସକେପ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେବ ଯୋଗୁ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ସୋହଡା, କରଦା, ପଧାନୀ, ଆନନ୍ଦପୁର, ଖଡ଼ିପଦା, ଦଲାଙ୍ଗ, ଆଦି 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ବେଳେ ସୋହଡା, ପଧାନୀ , କରଦା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଗୌରାଙ୍ଗପୁର ଏସକେପ ନିକଟରେ ଥିବା ସୋହଡା ପଞ୍ଚାୟତର 4 ଗୋଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର 5 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ହସନାବାଦ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନଳଡିହ ଓ ଅସ୍ତକ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ୟା ଜଳ ଘେରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଲହଡି ଭାଙ୍ଗୁଛି।
ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ:
ସେହିପରି ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ରହଣିଆ, ନପଙ୍ଗ, ମଣିନାଥପୁର, ଷୋଳମପୁର, ବିରୁଡି, ମାଳଦା, କୁରିଗାଁ, ବାଲିପୋଖରୀ ଆଦି 8 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବା ସହ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡି ରହିଛି ।
ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ:
ଅନ୍ୟପଟେ କଣ୍ଟିଘାଇ, ଗୌରାଙ୍ଗପୁର ଓ ମଲ୍ଲୀ ମାହାରା ଏସକେପ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ଚାଷ ଜମି ଓ ଜନବସତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ସେହିଭଳି ଦୋବଲରୁ ଷେଣ୍ଢପୁର ରାସ୍ତା, ଧୁଷୁରୀରୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ରାସ୍ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟପୁର ପୁରଠାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଦ୍ବାରା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ପଧାନି ରାସ୍ତା ଉପରେ 3 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ଯୋଗୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀରୁ ମାଳଦା ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁ ଯାଜପୁରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆଜି(ବୁଧବାର) ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର 6063 ଜଣ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ 51ଟି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିବା ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ନଳକୂପ ବୁଡି ରହିଛି, ପିଇବା ପାଣି ଟୋପାଏ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବନ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା: 44 ବ୍ଲକରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁରରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବିଶାଳ ଘାଇ, 25 ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ
ଦୁଃଖ ଦେଲା ବର୍ଷା: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବୁଡିଲା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ