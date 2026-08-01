ETV Bharat / state

ଭଦ୍ରକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ; ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ କମୁଛି ଜଳସ୍ତର, ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ

ବନ୍ୟା ପାଣି ମଝିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କୁ ଏକ ଗଛ ଉପରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ODRAFର ଯବାନ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର

Bhadrak flood situation unchanged; water level receding in all major rivers, rescue operations underway
ଭଦ୍ରକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ; ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ କମୁଛି ଜଳସ୍ତର, ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 1, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BHADRAK FLOOD UPDATE AND RESCUE, ଭଦ୍ରକ : ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ନଦୀ- ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଏବେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ 18.33 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ମିଟର ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ସେହିପରି ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ରାଜଘାଟ ଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ 17 ଫୁଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ଫୁଟ୍ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଏହି ନଦୀ ମାନଙ୍କର ଶାଖା ନଦୀ ନାଳିଆ, ରେବ, କପାଳି ଏବଂ ଗେଙ୍ଗୁଟି ଆଦି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଭଦ୍ରକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ; ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ କମୁଛି ଜଳସ୍ତର, ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ, ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ, ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ (KV), ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ (JNV) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ (OAV) ରେ ଆଜି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ।

ସାମାନ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ବଞ୍ଚିଲା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ : ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏକ ଜୀବନ ଫେରିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବନ୍ୟା ପାଣି ମଝିରେ ଏକ ଗଛ ଉପରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ । ଧାମନଗରେ ବନ୍ୟାରେ ଏହିପରି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହାକି ଏକ ଚମକପ୍ରଦ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା । ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲଢ଼େଇ କରି ଶେଷରେ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଚାଷୀ ।

ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଲ ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ । ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସି ରହିଥିଲେ । କେବଳ ବନ୍ୟା ପାଣି ନୁହେଁ, ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସହ ଗଛ ଉପରେ କିଛି ସାପ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଭୋକ, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଭୟ ମଝିରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଥିବା ବେଳେ, ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ରିଲିଫ୍ ଟିମ୍ ର ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ । ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ ସାଜିଥିଲା । ଘଟଣାଟି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଧାମନଗରରେ ମୁତୟନ ଥିବା ODRAF ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ODRAF ଟିମ୍ ର ଯବାନମାନେ ସାହସର ସହ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।

ମୃତ୍ୟୁର ମୁହଁରୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫେରିଥିଲା ହସ, ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆସିଥିଲା ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ । ବନ୍ୟା ବିଭିଷିକା ମଝିରେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ, ସାମାନ୍ୟ ସହଯୋଗ କିପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ । ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କ ଏହି ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଏବେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ପୁଣି ବଢୁଛି ବୈତରଣୀ: ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ସାଳନ୍ଦୀ, ଭଦ୍ରକରେ 4.68 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ

ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ: ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉତ୍କଟ: ସାଳନ୍ଦୀ, ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟାରେ 5 ବ୍ଲକର 322 ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ

TAGGED:

FLOOD UPDATE AND RESCUE
ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର
BHADRAK FLOOD UPDATE
ODISHA FLOOD UPDATE
BHADRAK FLOOD UPDATE AND RESCUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.