ETV Bharat / state

ଭଦ୍ରକରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ: ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପରିବାର, ୨୦ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଘରେ ପଡ଼ିଛି ମୃତଦେହ

ସାନୁ ବିବିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ସଂସ୍କାର ହେବ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର

Bhadrak Couple Death
ଭଦ୍ରକରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 28, 2026 at 12:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Couple Death ଭଦ୍ରକ: ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଂଘାମହଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଘର ଭିତରୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଠାବ ହୋଇଛି। ଘଟଣାକୁ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଘଣ୍ଟା ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହ ଘରେ ପଡି ରହିଛି । ତେବେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ନଂଘାମହଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇନାହିଁ ।

ଭଦ୍ରକରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)

ମୃତକମାନେ ହେଲେ ନଂଘାମହଲା ଅଞ୍ଚଳର ୩୪ ବର୍ଷୀୟ ମୁସ୍ତାଫ ରାଜା ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଞ୍ଚଳର ୩୩ ବର୍ଷୀୟା ସାନୁ ବିବି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁସ୍ତାଫ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ସାନୁଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଉଭୟ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି ।

Bhadrak Couple Death
ମୃତକଙ୍କ କାର୍‌ (ETV Bharat Odisha)

ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିବାକୁ ଭଦ୍ରକ ଆସିଥିଲେ:

ତେବେ ଉଭୟେ ଗତ ବୁଧବାର (26 ଅଗଷ୍ଟ) ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁସ୍ତାଫ ଓ ସାନୁ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ସହ ନଂଘାମହଲାକୁ ଆସିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି ।

Bhadrak Couple Death
ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)

ସାନୁଙ୍କ ପରିବାରଲୋକେ ପହଞ୍ଚିଲେ:

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ସୂଚନା ପାଇ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତେବେ ସାନୁ ବିବିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଭଦ୍ରକ ଆସିନଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଲିସ ଜବତ କରିପାରିନଥିଲା । ତେବେ ସାନୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

‘ମୃତଦେହ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲୁ’

ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ହସନ ଖାଁ କହିଛନ୍ତି, ‘ବାହାରେ ହୋହଲ୍ଲା ହେଉଥିବାରୁ ଆସିକି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡିଥିଲା । କେଉଁ କାରଣରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନାହୁଁ । ଉଭୟେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ । ଉଭୟେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ।’

Bhadrak Couple Death
ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ମୃତ ସାନୁ ବିବିଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚି ଔପଚାରିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରାଯାଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯିବ । ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ମୃତଦେହ ରହିଛି ।

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରଥମେ ମୁସ୍ତାଫ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନିଜେ ରଶି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ହୟତୁନା ନିଶାଙ୍କ ଶାଶୁ ହଜମତ, ଟଙ୍କା ଓ ଅଳଙ୍କାର ଲୋଭରେ ବୋହୂକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ

ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ବଶୁର, ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହତ୍ୟା କଲା ଜ୍ବାଇଁ

ପୁରୀରେ ‘ଦୃଶ୍ୟମ୍‌’ ! ମା’କୁ ମାରି ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେଲା ପୁଅ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ

TAGGED:

BHADRAK HUSBAND WIFE DEATH
MURDER
ଭଦ୍ରକ ଦମ୍ପତି ମୃତ୍ୟୁ
ଭଦ୍ରକ ହତ୍ୟା
COUPLE DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.