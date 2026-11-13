ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ; ଜାଲ୍ ବିଲ୍ କରି ୩୦୧ଟି ମୋବାଇଲ ବିକିଦେଲେ, ୩ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଗିରଫ
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ରାକେଶ କୁମାର ରାଉତ, ହୃଷୀକେଶ ନାୟକ, ନିର୍ମଳ କୁମାର ନାୟକ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପରିଡ଼ା । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 13, 2026 at 11:31 PM IST
Mobile phones sold using fake bills, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲେ କର୍ମଚାରୀ । ଜାଲ୍ ବିଲ୍ କରି ୩୦୧ଟି ମୋବାଇଲକୁ ବିକିଦେଲେ । ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିନେଇ ଚଳୁ କରିଦେଲେ । ସହିଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଠକେଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରି ଆଜି ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ରାକେଶ କୁମାର ରାଉତ, ହୃଷୀକେଶ ନାୟକ, ନିର୍ମଳ କୁମାର ନାୟକ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପରିଡ଼ା । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଏକ (ନଂ.୪୫୫/୨୦୨୬) ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋଟ୍ ୩୦୧ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଇପାରୀ କୃୀଷ୍ଣା ରାଓ (୬୫) ରସୁଲଗଡ଼ ଠାରେ ‘ହରପ୍ରିୟା’ ନାମରେ ଭିଭୋ ମୋବାଇଲ ବିତରକ ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ କୁମାର ରାଉତ ବିକ୍ରୟ କର୍ମଚାରୀ, ହୃଷୀକେଶ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ମଳ କୁମାର ନାୟକ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ହୃଷୀକେଶ ନାୟକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ରାକେଶ କୁମାର ରାଉତ ଓ ନିର୍ମଳ କୁମାର ନାୟକ ମିଶି ଏହି ଠକେଇ କରିଥିଲେ । ରାକେଶ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ‘ପଙ୍କଚୁଆଲିଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ’ ନାମକ ଏକ ରିଟେଲର୍ଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବିଲ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରିଟେଲର୍ଙ୍କୁ ନଦେଇ କିଛି ମୋବାଇଲ୍ ଜାଲ୍ ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା । ଏହି ବିକ୍ରିରୁ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ନେଉଥିଲେ । ଏହିପରି ଭାବେ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ମୋଟ ୩୦୧ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ କୁମାର ରାଉତ, ହୃଷୀକେଶ ନାୟକ ଓ ନିର୍ମଳ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଅଶୋକ ନଗରସ୍ଥିତ ‘ସେଲ୍ କେୟାର ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋର’ ରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଏହାର ମାଲିକ ପ୍ରଦୀପ ପରିଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ସେ ରାକେଶଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିଣିଥିବା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିବା କହିଥିଲେ । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ SCUର ଚଢ଼ାଉ: ବାଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଗିରଫ୍, ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ; ମୁଙ୍ଗେର ଲିଙ୍କ୍ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅନଲାଇନ ବେଟିଂ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ପାଞ୍ଚ ଗିରଫ, ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଡୋମେନ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର