ନୂଆପଡାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ବାଚନ ଜିଲ୍ଲା ପୁରସ୍କାର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାଶ ପୁରସ୍କୃତ
ଉତ୍ତମ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାଶଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ବାଚନ ଜିଲ୍ଲା ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।
Published : January 27, 2026 at 3:59 PM IST
Best Election District Awards 2026 ନୂଆପଡା: ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୂସୁଦନ ଦାଶ । ଗତ ଜାନୁଆରୀ 25ରେ ଜାତୀୟ ଭୋଟର ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୋପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଗତ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ରେକର୍ଡ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ।
ପୁରସ୍କୃତ ହେଲେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମାନେକ୍ସା ସେଣ୍ଟରରେ ଜାତୀୟ ଭୋଟର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାଶଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ବାଚନ ଜିଲ୍ଲା ପୁରସ୍କାରର ଉତ୍ତମ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବର୍ଗରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର: | #NVD2026— Chief Electoral Officer, Odisha (@OdishaCeo) January 27, 2026
ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ (ବିହାର), ନୂଆପଡ଼ା (ଓଡ଼ିଶା) ଏବଂ ପୂର୍ବ ଖାସି ହିଲ୍ସ (ମେଘାଳୟ)କୁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।#NVD2026 #ECI #MyIndiaMyVote https://t.co/WL2r2jw14o
ସଫଳ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା:
ଗତ ନଭେମ୍ବର 11ରେ ନୂଆପଡାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୂସୁଦନ ଦାଶ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସଫଳତାର ସହିତ ମୁକ୍ତ, ଅବାଧ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା l ଏହି ଉପ-ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୂସୁଦନ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ଏକ ଟିମ୍ ୱାର୍କ’ ।
ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ ୨୦୨୬ ଅବସରରେ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉଭୟ ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେକୌଣସି ପୁରସ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ । pic.twitter.com/mxUayYKtNv— Collector & DM, Nuapada (@DM_Nuapada) January 25, 2026
ମତଦାନ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର:
ଦୁର୍ଗମ ମାଓବାଦୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଭାବନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଆଇଏସ୍ ଆଧାରିତ ସର୍ଟି ଯୋଜନା ଥିଲା । ସମନ୍ୱିତ ଏୟାର-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଏୟାର ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁଟ୍ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପରିବହନ ମଡେଲ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗମ ସୁନାବେଡାରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ କୋଣସି ଭୋଟର ଭୋଟ ଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇନଥିଲେ l ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପୋଲିଂ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ଶୂନ୍ୟ ପରିବହନ ଅଘଟଣ ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ନୂଆପଡାରେ ବଡ ବିଜୟ; ବିକାଶ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସର ନନ୍ଦିଘୋଷ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୋଦି
ନୂଆପଡ଼ାରେ ଜୟ ଝଡ଼: ରେକର୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଜୁନିୟର ଢୋଲକିଆ
ଏମିତି ନିର୍ବାଚନ ନୂଆପଡା ପାଇଁ ନୂଆ ! ଦୌଡୁଛି ମାଳ ମାଳ ଗାଡି, ଉଡୁଛି ହେଲିକପ୍ଟର
ବିହାର-ମେଘାଳୟକୁ ବି ପୁରସ୍କାର:
ଏହା ଦୁର୍ଗମ କଷ୍ଟକର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା । ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ସଫଳ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା l ଏଥିପାଇଁ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ୮୩.୪୫ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ବାଚନ ଜିଲ୍ଲା ପୁରସ୍କାରରେ ନୂଆପଡା ସମେତ ବିହାରର ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ, ମେଘାଳୟର ପୂର୍ବ ଖାସିହିଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା