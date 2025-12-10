ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା: 12ରେ ବିକ୍ରମ ଓ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଶୁଣାଣି
କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା ନେଇ ତୃତୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଜର୍ଜ କୋର୍ଟରେ ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ହେବ ।
Pitabas Panda Murder Update ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ): ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏହି ମାମଲା ନେଇ ତୃତୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଜର୍ଜ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବ । ତଦନ୍ତ ବେଳେ କେସ ଡାଏରୀ ଦାଖଲରେ ବିଳମ୍ୱ ଘଟୁଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା । କୋର୍ଟରେ ପୋଲିସ୍ ସିଡି ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖରେ ହେବ ।
ମାମଲା ତୃତୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଜର୍ଜ କୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ଆଇନଜୀବୀ ମଦନ ଦଳେଇ, ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାଶ ଓରଫ୍ ପିଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସମେତ ସୁନୀଲ ହୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜିଲ୍ଲା ଜର୍ଜଙ୍କ କୋର୍ଟରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ (ତୃତୀୟ) କୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ସିଡି ଦାଖଲରେ ବିଳମ୍ବ:
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାମିନ ଆବେଦନ ପିଟିସନ୍ର ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖକୁ ହେବାକୁ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଗତ ତିନି ତାରିଖରେ ଏହି ପିଟିସନ୍ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ସିଡି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ବେଳେ କେସ ଡାଏରୀ ଦାଖଲରେ ବିଳମ୍ୱ ଘଟୁଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି:
ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲାରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ୍ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ କଲ୍ ଫର୍ ସିଡି ଦାଖଲ କରିପାରିନଥିଲେ । ତେଣୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ରହିଥିଲା । ପୋଲିସ ଏହିଦିନ କୋର୍ଟରେ ସିଡି ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ତେବେ ସିଡିକୁ କୋର୍ଟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଓକିଲ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ । "
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି:
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର କାଳୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ମାମଲାର ବିଚାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାମିନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବ ଶଙ୍କର ଦାଶ, ସୁନୀଲ କୁମାର ହୋତା, ଶୂନ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବଂ ମଦନ ମୋହନ ଦଳେଇ ରହିଛନ୍ତି ।"
ମାମଲାରେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ୧୬:
ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖ କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠନଗରସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାକୁ ୨ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ୧୬ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
