ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ ଭିତରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା, ନିଲମ୍ୱିତ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ
ଜେଲ ପରିସରରୁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ଯ
Published : September 20, 2026 at 7:40 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ ଭିତରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କଥା ହେବାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସର୍କଲ ଜେଲରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗ୍ରୁପ-ଏ(JB) ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ।
କମିଶନର-କମ୍-ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଆଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (ବର୍ଗୀକରଣ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆପିଲ୍) ନିୟମ, 1962 ଅନୁଯାୟୀ, ଡାକ୍ତର ଡ. ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନଗର ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବା ସହିତ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନ ଛାଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମ ରହିଛି ।
ଜେଲ ଭିତରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଫୋନ ଦେଇଥିଲେ:
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଜେଡି ନେତା ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମଦନ ଦଳାଇ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋସାଣିନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ଥିବା ସମୟରେ, ସେ 28 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ସମୟରେ ଜେଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚାମ୍ବର (ସିସିଟିଭି ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସଂଲଗ୍ନ କୋଠରୀ)ରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । କଲ୍ କରି ଚାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ।
ନେଇ ସାକ୍ଷୀ ଜଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗୋଷାଣିନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ ଗତ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।ଫୋନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସେ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ସମୟରେ ଓଡିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଜାମିନରେ ବାହାରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା । ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଡା. ଶ୍ରବଣା ବିବେକ ଏମ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏକ ଟିମ୍ ଜେଲ୍କୁ ଯାଇ ଡା. ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଜବତ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହାସଲ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଓ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଲମ୍ବଲ କରିଛନ୍ତି ।
2025 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏକ ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧମକାଇବା କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ନୂତନ ଏଫଆଇଆର ତାଙ୍କ ଜାମିନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଜେଲ ପରିସରରେ ଜଣେ କଏଦୀ କିପରି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାମରେ ପୁଣି ମାମଲା ରୁଜୁ, ଜେଲରୁ ଫୋନ କରି ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଧମକ
10 ମାସ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା; କହିଲେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହୋଇଛି, ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାଛୋଟି ନେଲେ BJD କର୍ମୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର