କାଠରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ପୂରାତନ ବୋଇତ ନିର୍ମାଣ; ପୁଣି 'ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍'ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୁବଶିଳ୍ପୀ
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂ୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧବ ଘରର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବୋଇତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ।
Published : November 24, 2026 at 8:36 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: କାଠରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ପୂରାତନ ବୋଇତ ନିର୍ମାଣ କରି ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାରଣା । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂ୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧବ ଘରର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବୋଇତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ । ତାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜୀତୀୟ ରେକର୍ଡସ୍ ହାସଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାରଣା ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିବା ସହିତ ଉତ୍କଳୀୟ ଗୈରବ ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ସାଧବ ଘରର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭଳିକି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବୋଇତକୁ କାଠରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାରଣା । ଏହା ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ପୁରାତନ ବୋଇତ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ସତ୍ୟଙ୍କ ଏହି ରେକର୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ୨୦୨୮ ସଂସ୍କରଣରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ମୁରୁଜରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ' ପଥ ମହୋତ୍ସବ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୟାସ
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ବୋଇତ:
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂ୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାରଣା କରିଥିଲେ ଏକ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ । ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କାଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ବୋଇତର ଉଚ୍ଚତା ୧.୨ ସେମି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଓସାର ୨.୪ ସେମି ରହିଛି । ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜାହାଜ ଅଟେ । ଏହା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପାରମ୍ପରିକରେ କାଠ ଡଙ୍ଗା ବୋଲି ଶିଳ୍ପୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାକୃତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୫ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଗତ ୧୬ ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ବିସ୍ତୃତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବୋଇତକୁ "ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାତରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପାରମ୍ପରିକ କାଠ ଡଙ୍ଗା" (Smallest traditional wooden boat handcrafted by an individual) ଶୀର୍ଷକରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କଲେ ସୁଦର୍ଶନ
୧୯୮୪ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାରଣା ନିଜର କଳାକୃତି ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ପାରମ୍ପରିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଡଙ୍ଗାର ଆକୃତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ।" ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନୂତନ ଯୁବ ପିଢ଼ି ତଥା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ସହିତ ସାଧବ ପୁଅର ଗୌରବଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୋଲି ସତ୍ୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ; ସୁସଜିତ 'କଳିଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗିଣୀ' ବୋଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ମହାମହିମ, ମହାନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲେ
ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର