ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖାଦ୍ୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ 8 ଯୁବକଯୁବତୀ ମିଶି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସ୍ବଦେଶୀ ଆପ୍ ଫୁଡକେ । ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
Published : November 18, 2025 at 6:14 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Berhampur Food Startup ବ୍ରହ୍ମପୁର: କିଏ MBA, କିଏ ବି.କମ୍, ଆଉ କିଏ ବି.ଟେକ୍ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ । ଶିକ୍ଷା ସମାପନ ପରେ ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଇଁ ନଥିଲେ । ନିଜେ କିଛି ଷ୍ଟାଟଅପ୍ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ସହ ଅନ୍ୟକୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର 8 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମିଶି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଆପ୍ । ଯେଉଁ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଖାଦ୍ୟକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ମାତ୍ର 2 ମାସରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଛି ଫୁଡ୍ କେ ଟିମ୍ ।
ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ୍ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଟଅପ୍:
ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ବୁଝାଏ । ଏଠାକାର ସକାଳର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଜଳଖିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଳିକି ଭଳି ଷ୍ଟିଟ୍ ଫୁଡ୍ ହେଉ ବା ଅନେକ ଖାଦ୍ୟର ପସରା ରହିଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାହିଦା । ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ସହରର ଖାଦ୍ୟ କଥା କହିଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ଅନେକ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 8 ଜଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଯୁବତୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏକ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଆପ୍ । ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ‘FoodK’ ।
ଚାକିରି ପଛରେ ନଧାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଆପ୍:
ପାଠପଢା ସରିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଇଁଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି 8 ଯୁବକଯୁବତୀ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । ନିଯୁକ୍ତି ପଛରେ ନ ଗୋଡାଇ ନିଜେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ରେଶମ ସହରର ଅନ୍ୟ ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଇବେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖାଦ୍ୟର ବେଶ ଆଦର ରହି ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଆପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ । ଯାହାର ନାଁ ରଖିଲେ ‘FOODK’ । ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଏଭଳି ଏକ ନୂତନ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭେରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ସହରର ଶତାଧିକ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେସ୍ତୋରାଁକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଇଥିବା ବେଳେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦୈନିକ ୫୦ ରୁ ୬୦ ଗୋଟି ଅର୍ଡର ମିଳୁଥିବା କୁହନ୍ତି ସଦସ୍ୟ।
ଅନ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ସହ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହି ଟିମ୍ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଆର୍. ଗିରିବାବୁ ରେଡ୍ଡୀ କୁହନ୍ତି, ‘ଏମ୍.ବି.ଏ ସହିତ ବିଟେକ୍ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିଛି । ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପଛରେ ନଗୋଡାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ନିଯୁକ୍ତି ପଛରେ ଗୋଡାଇବା ନାହିଁ ବରଂ ନିଜେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଏପରିକି ବଜାରରେ ଅନେକ ଆପ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଯେପରିକି କମ୍ ଦାମରେ ଶୀଘ୍ର କିପରି ଲୋକେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ।’
8 ଜଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍:
ଗତ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଏଭଳି ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ । ଏହି ଆପ୍ ପାଇଁ 8 ଜଣ ଯୁବକଯୁବତୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଆପ୍ ଡେଭଲପର୍ ଭାବରେ ତିନି ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ, ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଏମ୍.ବି.ଏ ଶେଷ କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ କାର୍ଯ୍ଯ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବି-କମ୍ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆଡମିନ୍ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି । ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଚାରୋଟି ଜୋନରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଳନ୍ଥରା ନିଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ରାସ୍ତାର ଆମ୍ୱଗଡ, ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ୍ୱପୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଭର କରି ଫୁଡ ଡେଲିଭରି କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ ଦୈନିକ 50 ରୁ 60 ଅର୍ଡର ଆସୁଛି ।
ଫୁଡ କେ ଟିମ୍ ପଛରେ ଏମାନେ:
- ଏ.ମୁରଲି କୁମାର
- ଏ. ହିତେଶ
- ଶ୍ରୀଧର ପରିଡା
- ବିଭୂ ପ୍ରସାଦ ଠାକୁର
- ଆର୍. ଗିରିବାବୁ ରେଡ୍ଡୀ
- ରୋଶନ କୁମାର ସାହୁ
- ଇପସିତା ଗୌଡ
- ସୁରେଲି ନାୟକ
ନୂଆ ଆପ୍ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ?
ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସୁରେଲି ନାୟକ କୁହନ୍ତି, ‘ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଷ୍ଟିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏଭଳି ଏକ ଆପ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଘରେ ରହି କିପରି ତାହାକୁ ଆମର ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଜୁସ୍, ଜଳଖିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନଭୋଜନ ଏବଂ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ଭଳି ଅନେକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଏଥିରେ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ । ତେବେ ଅର୍ଡର କରିବା ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମ ଟିମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟ୍ରାକିଂ କରୁ । ଏହା ସହିତ ସହରର ନାମୀଦାମୀ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେସ୍ତୋରାଁ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆସୁଥିବା ଅର୍ଡରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏଭଳି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ।
ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯୋଡିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ସେପଟେ ଟିମରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଇପସିତା ଗୌଡ କୁହନ୍ତି, ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥିଲେ ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଫୁଡ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଓଡିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ରାତ୍ର ୧୧.୩୦ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେମାନଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟକୁ ଅର୍ଡର କରିଥାନ୍ତି । ବିଳମ୍ୱ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅର୍ଡର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ । ଏହି ଫୁଡକେ ଆପକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସଫଳତା ମିଳିଲେ ଧିରେ ଧିରେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ୧୦୪ ଗୋଟି ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେସ୍ତୋରାଁ ଏହି ଆପ୍ରେ ସାମିଲ ରହିଛି ।’
ସକାଳ 7ରୁ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ ଆପ୍:
ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀଘ୍ର ଡେଲିଭରି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଯେପରି ଆହୁରି ଭଲ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ରିଭ୍ୟୁ ନିଆଯାଉଛି । ସକାଳ ୭ଟା ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାତ୍ର ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଚାଲୁଥିବା କୁହନ୍ତି ଇପସିତା ।
ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା:
ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ ଆପ୍ ସହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପକୁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ରବିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ । ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ରବିନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକାଲ ଫର୍ ଭୋକାଲ କରିବା ଆହ୍ୱାନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିଜର ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିବା କହିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ଏଭଳି ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଫ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ନିହାତି ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଯୁବତୀ ଚାକିରି ପଛରେ ନଦୌଡି ଏଭଳି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ।’
