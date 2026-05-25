ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପଡ଼ିଲା ରକ୍ତ ଛିଟା; ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଉ ହାଣିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଆହତ
ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ରେଶମ ସହର । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ । ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : May 25, 2026 at 7:14 AM IST|
Updated : May 25, 2026 at 8:29 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପୁଣି ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପଡ଼ିଲା ରକ୍ତର ଛିଟା । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଯୁବକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ସେପଟେ ପୋଲିସ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତ ରବିବାର ରାତିରେ ସହରର ବଡ଼ ବଜାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଳିତ ଭାବରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ।
ତେବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ମଙ୍ଗଳା ବେହେରାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ତଥା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗା ସାହୁକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ପୋଲିସ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗିରିରୋଡ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକାଇ ଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା ଘଟଣାର ସପ୍ତାହେ ନ ପୁରୁଣୁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଯୁବକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଗତକାଲି ରାତିରେ ସହରର ବଡ଼ ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମ୍ବିକା ନଗର ସମ୍ମୁଖ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ନିକଟର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ମଙ୍ଗଳା ବେହେରାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏପରି କି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଜଗା ଓ ବଳିଆ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାପରେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୁଣି ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର:
ଏହି ଘଟଣାର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହାକି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଜାଗାର ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ବାଜିଛି ଗୁଳି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗା ସାହୁ, ବାଉରୀ ସୁକୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ସୁରାକ ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଜଗା ପୋଲିସ ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରି ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ହେଲେ ପୋଲିସର ପାଲଟା ଜବାବରେ ଜଗା ଆହତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତିନୋଟି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପୁଅକୁ ପୂର୍ବରୁ 4 କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗା ଓ ବଳିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପରେ ରାଗ ସୁଝେଇବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳା ଓ ତାର ସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ବଳିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଥର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଜେଲ ବି ଯାଇଥିଲେ । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଗା, ବଳିଆଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପୋଲିସ ମୋ ପୁଅ ମଙ୍ଗଳାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଗିରଫ କରିଥିଲା । ସେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ ଜେଲରୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ପୁଣି ଜଗା ଏବଂ ବଳିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯୁବକ ଓ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯୁବକ ଓ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ, 6 ଅଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର