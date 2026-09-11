ETV Bharat / state

ଚକ୍‌ରେ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଜୟ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା

ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକୃତିର ଉଚ୍ଚତା ମାତ୍ର ୧ ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ୫ ମିଲିମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର BRICS ଲୋଗୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

BRICS leader miniature
ଚକ୍‌ରେ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକୃତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 11, 2026 at 8:09 AM IST

|

Updated : September 11, 2026 at 8:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12ରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସମୟରେ ଚକ୍‌ରେ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତା ତଥା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଇଂଞ୍ଜିନିୟର କେ.ବିଜୟ କୁମାର ରେଡି । ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀର ଲୋଗୋ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ବନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ବିଜୟ କରିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହାଇକମିଶନ ଏନେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି ।

BRICS leader miniature
ଚକ୍‌ରେ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକୃତି (ETV Bharat Odisha)

ଚକ୍‌ରେ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି

ନିଜର କଳାକୃତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଇଂଞ୍ଜିନିୟର କେ.ବିଜୟ କୁମାର ରେଡି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଡୁରା ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ଚକ୍‌ ଖୋଦେଇ କରି ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱର ବ୍ରାଜିଲ୍‌, ରୁଷିଆ, ଭାରତ, ଚୀନ୍‌ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନେତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକୃତିର ଉଚ୍ଚତା ମାତ୍ର ୧ ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ୫ ମିଲିମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର BRICS ଲୋଗୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ପାରଳା ମହାରାଜା ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଙ୍ଗ୍ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରୁ ହିଁ ଚକ୍ ରେ ଛୋଟ କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ଅନେକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ । ଏବେ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍‌ ଇଂଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରକଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ କଳାକୃତିକୁ ନେଇ ଗିନିଜ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜର କଳାକୃତି କରି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଏବେ ବ୍ରିକ୍ସ କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ସେ ଏହାକୁ ନେଇ BRICS ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଦୂତାବାସକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ହାଇ କମିଶନ୍‌ ବିଜୟଙ୍କୁ ଇମେଲ ଯୋଗେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

South Africa expresses gratitude to bijay
କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (ETV Bharat Odisha)

ବିଜୟଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କେବଳ ଏକ କଳାତ୍ମକ ସଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜର କଳାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଅଟେ । ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ଗୁଡିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିକୃତିକୁ ଦୁଇ ରୁ ତିନି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଗତ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କଳାକୃତିକୁ ଭାରତକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ଦେଶର ହାଇ କମିଶନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଯାହାର ଜବାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଏଭଳି ଇ-ମେଲ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି କେ.ବିଜୟ କୁମାର ରେଡି ।

South Africa expresses gratitude to bijay
କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ: ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ INTERVIEW | BRICSରେ ଭାରତର ଉପସ୍ଥିତି, ଏକ ପଶ୍ଚିମ-ବିରୋଧୀ ମଞ୍ଚ ନ ହେବା ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ କରେ: ହର୍ଷ ପନ୍ତ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

Last Updated : September 11, 2026 at 8:41 AM IST

TAGGED:

BERHAMPUR ARTIST
BRICS STARTS INDIA
BRICS MINIATURE
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜୟ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ
BRICS SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.