ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷୀ- ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ: ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ମାନ୍ୟତା କେବେ ?
Published : January 22, 2026 at 11:05 PM IST
ସ୍ପେସାଲ ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Utkal Ashram in Berhampur ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ପ୍ରମୁଖ ପବିତ୍ର ପୀଠ 'ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ' । ଶତାବ୍ଦୀର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରି ଐତିହାସିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇରହିଛି ଏହି ଆଶ୍ରମ । ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶହେ ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ମାଟିର ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ଵାଭିମାନର ସ୍ୱର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିବା ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି 'ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ' ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ । ଶତାୟୁ ଏହି କୋଠାରେ ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ମାନ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ । ଦେଖିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ...
ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ଶହେ ବର୍ଷର ଜାତୀୟ ସଭାଗୃହ ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆଙ୍କ ସ୍ଵାଭିମାନର ଏହା ସମ୍ପଦ । ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଆ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ମହାନତାକୁ ଏହି ଜାତି ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ଦିନେ ଜାତୀୟତାବୋଧର ସ୍ୱର ଏହି ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଏହି ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ । ଗଞ୍ଜାମର ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା କୃପାମୟ ଦେବ ଦାନ କରିଥିବା ଜମିରେ ୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୨୦ରେ ଭୂମି ପୂଜା କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସି ବି କୋଟରେଲା । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଶହେ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୨୫ ମସିହାରେ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ମାଡ୍ରାସ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏଚ୍ ଇ ଭିସକଣ୍ଟ ଗୋଚେନ୍ । ଆଉ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟରେ ଐତିହାସିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସଭାଗୃହ ଭାବେ ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ ପରିସର ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଆସିଛି ।
ଏହିଠାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହିତ ତତ୍କାଳୀନ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଦ୍ଧା, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ ବର୍ଗ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦିନେ ଅନେକ ମହତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଐତିହାସିକ ପୀଠର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଭାଷାପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୀଠ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାଏଁ ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରିନହିଁ ।
ତିନିଟି ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା
ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ଚୌଧୁରୀ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଥିଲେ, "ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା , ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧିନରେ ରହିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ କିପରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା । ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ତିନିଟି ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଅଭିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ କଳିଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ କଟକ, ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉତ୍କଳ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ୱଲପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ କୋଶଳ କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମର ବରପୁତ୍ର ମାନେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଲଢ଼େଇ କରି ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ୧୯୦୨ ମସିହାରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରାଜା ସାହେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଧରାଜଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଉତ୍ସବ ରମ୍ଭା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ରାଜା ହରିହର ମର୍ଦ୍ଧରାଜ ଏକ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଠି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ୧୯୦୩ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଠାରେ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମ୍ୱଲପୁର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ମିଶିଯାଇଥିଲା। ୧୯୧୨ରେ ବିହାର- ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ କଟକ-ପୁରୀ-ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇ ପାଟଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଏହିପଟେ ହିଁ ରହିଥିଲା ।"
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ
ଗଞ୍ଜାମ ସେହି ସମୟରେ ମାଡ୍ରାସ ସରକାର ଅଧିନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଡ୍ରାସ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରୁ ଛଅ ଶହ ମାଇଲ୍ ଦୂର (ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା)ରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିଲା । ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ମହାରାଜା ହରିହର ମର୍ଦ୍ଧରାଜ ଓ ପରେ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଧରାଜ, ଧରାକୋଟ ରାଜାଙ୍କ ମିଳିତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ୧୯୩୬ ଅପ୍ରେଲ ୧ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ ଯାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ବିଷ୍ଣୁ ଚୌଧୁରୀ । ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ରହିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯିବା ସହିତ ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଆସିଛି
ସେହିପରି ଐତିହାସିକ ଅନନ୍ତରାମ କର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, "ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ ପୀଠ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତଥା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଆସିଛି । ଏହା କୌଣସି ଇଟା କାନ୍ଥର ଘର ନୁହେଁ ବରଂ ଏପରି ଏକ ଐତିହ୍ୟ ପୀଠ ଯେଉଁଠି ମଧୁବାବୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଆତଯାତ ସହିତ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ମନ୍ତ୍ର ଏଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେହି ପ୍ରକାରର ଏହିପୀଠ ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଭବନ ଯେଉଁ ଭବନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଜୀବନ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏଣୁ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କ'ଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କ'ଣ ତିଆରି କରିଥିଲା, ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ସରକାର ବେଶୀ ଦିନ ଅବହେଳା କଲେ ଇତିହାସ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ ।"
ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ଗବେଷକ ଡ. କୁଳମଣି ଓଝାଙ୍କ କହିବା କଥା,"ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ ତାର ଶତବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ଉଦଯାପନୀ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଏଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ଜାତୀୟ ସ୍ମୃତି ପୀଠ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପରିସରଟି ରହିଥିଲା ପ୍ରମୁଖ ପୀଠ । ଏଠାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ବିହ୍ୱାନମାନେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର, ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ, ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ, ପାରଳାର ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ, ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଧରାଜ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।"
ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅନେକ ଅଧିବେଶନ
ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜାତୀୟ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଭାବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ପରିସରକୁ ଅନେକ ସହାୟତା କରିଥିଲା । ଏପରିକି ୧୯୦୩ରୁ ୧୯୩୬ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ହୋଇଥିବା ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୨ଟି କେବଳ ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ସଭା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିବା ବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା କୃପାମୟ ଅନଙ୍ଗଭୀମ ଦେବଙ୍କ ସହାୟତାରେ ୧୯୨୦ ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମର ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୋଟରାଲ୍ ସାହେବ ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ ୧୯୨୫ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏଚ୍.ଇ ଭିସକାଉଣ୍ଟ ଗୋଛେନ୍ ସାହେବ (H.E.VISCOUNT GOSCHEN) ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ।
ଆଦିପୀଠ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଭାଷାବିତ ଡାକ୍ତର ସାଗର ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତିର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ଏହା ଆଦିପୀଠ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହୋଇପାରିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରି ତାହାକୁ ବାସ୍ତବ କରିବାରେ, ଏହି ଭୂମିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଜାତୀୟ ସଭା ଗୃହର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମ । ଯାହା ଉତ୍କର୍ଷ ସହିତ ତ୍ୟାଗ ଓ ତପସ୍ୟା ରହିଛି ତାହାର ଗାରିମାର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିପାରିନାହିଁ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଗଞ୍ଜାମର ଅନେକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି କୋଠା ପ୍ରତି ନଜର ନଦେବା ପରିତାପର ବିଷୟ ।"
ଗଞ୍ଜାମ ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ କହିବାକଥା ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ କୋଠାକୁ ଦେଖୁଛେ ତାହା ୧୯୨୫ ମସିହା ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ପୀଠ ରହିଥିଲା । ଆଉ ଯାହାବି ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଥିଲା, ତାହା ଏହି ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା । ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କୋଠା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏହି ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଶହେ ବର୍ଷର କୋଠା ତଥା କୀର୍ତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର