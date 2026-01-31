ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଉପରେ ହେବ ଅଧିକ ଗବେଷଣା; ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ପୋଥିକୁ ଦିଆଯିବ ସମ୍ମାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା 'ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୋଥି'ର ଗନ୍ତାଘର
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2000 ଅଧିକ ତାଳପତ୍ର ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି । ଯାହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିଛି ।
January 31, 2026
Council for Research in Ayurvedic Sciences ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗବେଷଣାକୁ ସଂସ୍ଥାଗତ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ଚିକିତ୍ସା ଐତିହ୍ୟର ଡିଜିଟାଲ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ (CCRAS) ଏନେଇ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର (SOCSC) ରେ ସଂରକ୍ଷିତ ବିରଳ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍, ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2 ହଜାରୁ ଅଧିକ ତାଳପତ୍ର ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି । ଯାହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିଛି । ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଅପହଞ୍ଚ ଭାବରେ ରହିଛି । ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଫଳରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା ମୂଲ୍ୟକୁ ଅନଲାଇନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।
ବ୍ୟାପକ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍-
ବିରଳ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯିବ । ପ୍ରାମାଣିକ ଡିଜିଟାଲ୍ କପି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସେୟାର କରାଯିବ ।
ଏନେଇ CCRASର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବିନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ (CCRAS) ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର (SOCSC)ରେ ସଂରକ୍ଷିତ ବିରଳ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍, ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଖାପାଖି ୨୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପୋଥି ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ନେଇ ପରମ୍ପାରରେ ରହିଛି । ଏହାକୁ ସବୁ କିଛି ସ୍କାନିଂ କରି ଡ଼ିଜିଟାଲାଇଜେସନ କରାଯିବ । ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ନୂଆ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ । ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ଵବିର୍ଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୋଥି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି । ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି ପୋଥି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ସଂମାନ ଦେଇ ସେ ସବୁକୁ ପବ୍ଲିସ କରାଯିବ ।"
ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାଉଥ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଦିବାସୀ ଲୋକକଳା ଓ ଆଦିବାସୀ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପୋଥି ରହିଛି । ଯାହା ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ରୁ ଅଧିକା ପୋଥି ରହିଛି । ହେଲେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କି ସେଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ କରିବାରେ କୌଣସି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟ୍ୟ ନାହିଁ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲିପି ରହିଛି, ସେଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି । ତେବେ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ହେବ । ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ହେଉଛି ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗନ୍ଥା ଘର । ଯାହା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ ।
