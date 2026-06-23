ETV Bharat / state

ଶୈବାଳରୁ କ୍ୟାନସର ମହୋଷଧି ! ଔଷଧ୍ୟୀୟ ଗୁଣବତ୍ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜେନା

ପ୍ରଫେସର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜେନାଙ୍କର ୭୦ରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣାଗତ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Odisha Scientist Mrutyunjaya Jena
ଶୈବାଳରୁ କ୍ୟାନସର ମହୋଷଧି ! ଔଷଧ୍ୟୀୟ ଗୁଣବତ୍ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜେନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 23, 2026 at 5:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Scientist Mrutyunjaya Jena , ବ୍ରହ୍ମପୁର: କ୍ୟାନସର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମନକୁ ଏକ ଅକୁହା ଭୟ ଚାଲିଆସେ । ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରୁ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ, ଶିଉଳିରେ ଲୁଚି ରହିଛି କ୍ୟାନସର ମହୋଷଧି । କ୍ୟାନସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶୈବାଳ ସହିତ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ କିଭଳି ସହାୟକ ହେବ ସେ ନେଇ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ଡ. ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜେନା । ଶୈବାଳରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଔଷଧ୍ୟୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଜେନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍‌ ।

ଶୈବାଳରୁ କ୍ୟାନସର ମହୋଷଧି ! ଔଷଧ୍ୟୀୟ ଗୁଣବତ୍ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜେନା (ETV Bharat Odisha)

ଶୈବାଳରେ ଲୁଚିଛି କ୍ୟାନସର ମହୋଷଧି !

ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଦିନରାତି ଏକ କରି ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଡ. ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜେନା । ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଜଳରାଶିର ସାମୁଦ୍ରିକ ଶୈବାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲବଣ ଜମିରେ ରହିଥିବା ଶୈବାଳ ଏବଂ ଚିଲିକାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ ମିଳୁଥିବା ଶୈବାଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗବେଷଣା କରିବା ତାଙ୍କର ନିତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଲଟିଛି ।

medicinal properties in seaweed
ଶୈବାଳରେ ଲୁଚିଛି କ୍ୟାନସର ମହୋଷଧି (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଫେସର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜେନା କୁହନ୍ତି ‘‘ଆମ ଗବେଷଣା ଟିମ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହୁମ୍ମା ସ୍ଥିତ ଲବଣ ଜମିରୁ ସ୍ପିରୁଲିନା ମେଜର୍ସ (Spirulina Measures) ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମାନ ପ୍ରକାରର ଶୈବାଳ ସୋନପୁର ବେଳାଭୂମିରୁ ମିଳିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଚିଲିକା ହ୍ରଦରୁ ପାଇଥିବା ଲିମ୍ବାୟା ମାଜୁସ୍କୁଲା (limbaya majuscule)କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷଣାଗାରରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ମେଜର୍ସ (Spirulina Measures) ଉପରେ ଗବେଷଣା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ଉଲଭାନ (ulavan)କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନସର୍ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଉପାଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି’’ ।

medicinal properties in seaweed
ଶୈବାଳରେ ଲୁଚିଛି କ୍ୟାନସର ମହୋଷଧି (ETV Bharat Odisha)

ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଚମରେ ପ୍ରଫେସର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜେନା:

ନିଜର ନିଷ୍ଠାପର ଗବେଷଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଫେସର ଜେନାଙ୍କ ୭୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣାଗତ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଗତବର୍ଷ ୧୦ଟି ଗବେଷଣାତ୍ମକ ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଫେସର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜେନାଙ୍କ ନାମ ବିଶ୍ୱର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି । ଗବେଷଣା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅବଦାନ ଆଧାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ସାଇନ୍‌ସ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ୨୦୨୫ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଶୈବାଳରୁ କ୍ୟାନସର ଔଷଧ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଟିମରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଠ ଜଣ ରିସର୍ଚ୍ଚର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏମ୍ଏସରେ ଆହୁରି ୧୦ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏହି ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।

medicinal properties in seaweed
ଶୈବାଳରେ ଲୁଚିଛି କ୍ୟାନସର ମହୋଷଧି (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଫେସର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜେନାଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ ଓଡିଶା ଉପକୂଳର ୫୭୫ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମିରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଶିଉଳି ରହିଛି ଏବଂ ତାହାର ବାୟୋ ଟେକନିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି । ସମୁଦ୍ର ତଳ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ଶିଉଳିରୁ କିପରି ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନସର୍ ଉପାଦାନ ମିଳିପାରିବ ସେ ନେଇ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଛି । ଏପରିକି ଗଞ୍ଜାମର ତାମ୍ପରା ହ୍ରଦରେ ରହିଥିବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳରାଶିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିଉଳି ରହିଛି ଏବଂ ହ୍ରଦର କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ’’ ।

Berhampur University
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ସମୁଦ୍ର ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳରାଶି ଶୈବାଳରେ ଗବେଷଣା

ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ୱା ଶିଉଳି (ବାୟୋଲଜିକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ)କୁ ଔଷଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାପରେ ଶୈବାଳର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏହା ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ହେବ ନା ନାହିଁ (କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍) କରାଯାଇଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଓଡିଶା ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ।

medicinal properties in seaweed
ଶୈବାଳରେ ଲୁଚିଛି କ୍ୟାନସର ମହୋଷଧି (ETV Bharat Odisha)

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗବେଷକ ଡା. ଅମୀୟ କୁମାର ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି ‘‘ବହୁ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ । ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶିରୁ ଶୈବାଳ ଚିହ୍ନଟ କରି କ୍ୟାନସର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କିପରି ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ଚିଲିକାରୁ ସଂଗୃହୀତ ଶୈବାଳରେ ମଧୁମେହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାନସର୍ ମୁକାବଲା କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧିୟ ଗୁଣ ରହିଛି । ଏନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ସୁଫଳ ମିଳିବ ’’ ।

ଗବେଷିକା ଶୀତଳ ଖଣ୍ଡୁଆଲ କୁହନ୍ତି‘‘ ମୁଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୈବାଳ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛି । ଆଗକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ’’।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ

ସୁପରଫୁଡ ସ୍ପିରୁଲିନା: ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କଲେ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ ପବିତ୍ର, ବିଦେଶରେ ରହିଛି ଚାହିଦା

ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ହାରିବା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ପୁରୁଷବନ୍ଧୁ

ସୁପରଫୁଡ ସ୍ପିରୁଲିନା: ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କଲେ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ ପବିତ୍ର, ବିଦେଶରେ ରହିଛି ଚାହିଦା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

SEAWEED RESEARCH BERHAMPUR
ଶୈବାଳ କ୍ୟାନସର ଗବେଷଣା
ALGAE BASED CANCER MEDICINE
ODISHA SCIENTIST MRUTYUNJAYA JENA
MRUTYUNJAYA JENA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.