ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳିତ ହେଲା 60 ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ
Published : January 2, 2026 at 10:58 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ୬୦ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରହିଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ପରିସରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ଼.ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଇଜରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ କୁମାର ଗାଙ୍ଗୁଲି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର କୂଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କବିସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ମାନ ହୃଷିକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଜଗଦୀଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ଡ଼.ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଓ ଡ.ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ ମିକା ଇନକୁବାଟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ୟୁ.ଟି ରାଓଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଆଲୁମିନି ଆୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଭଞ୍ଜ ବିହାର ରିପୋର୍ଟର, ଭଞ୍ଜ ବାଣୀ ଓ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଉମେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାମକ ଏକ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାମ କରୁଥିବା ବଟନୀ ବିଭାଗର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଡ଼.ପଦ୍ମଲୋଚନ ହେମ୍ରମଙ୍କୁ 'ସବୁଜ ସାଥୀ' ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଗତିର ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ ।
"ତ୍ବରାନ୍ବିତ ଗତିରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ଜାରି ରହିଛି । ଦେଶରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ମେଧା ପ୍ରତିଭା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ସହାୟକ ହେବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର । ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିବା କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଗବେଷକ ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ।
