ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତେଲୁଗୁଙ୍କ 'ବୋମଲା କୁଲୁବୁ' ପୂଜା, ନବରାତ୍ରିରେ 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଣ୍ଢେଇରେ ସଜେଇ ହେଉଛି ଦେବ ଦରବାର
ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୀଠ ଓ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି । ଏପଟେ ଶହେବର୍ଷର ପରମ୍ପରା 'ବୋମଲା କୁଲୁବୁ ପୂଜା'କୁ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ପରିବାର।ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 15, 2026 at 5:21 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରିରେ ଆଲୋକ ମାଳା ଓ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଝଲସୁଛି ଦେବୀ ପୀଠରୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ଏପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ତେଲୁଗୁ ପରିବାର ପାଳୁଛନ୍ତି ନିଆରା ନବରାତ୍ର ପୂଜା । ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି 'ବୋମଲା କୁଲୁବୁ ପୂଜା' । ଚାରି ପିଢ଼ି ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଏହି ପରମ୍ପରା । ଏଥିପାଇଁ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଘରେ ସାଇତି ରଖିଥିବା ମାଟି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ଦେବଦେବୀଙ୍କ କଣ୍ଢେଇକୁ ୯ ସୋପାନରେ ସଜାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ ।
ତେଲୁଗୁ ପରିବାରର ନିଆରା ନବରାତ୍ର ପୂଜା:
ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ତା' ପର ସୋପାନରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦଶାବତାର, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପଟ୍ଟାଭିଷେକ, ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନବଦୁର୍ଗା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଗଜାନନ ଓ ମହାଦେବ। ଏଠି କେବଳ କଣ୍ଢେଇ ପୂଜା ନୁହେଁ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଏ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ଗୋପୀଙ୍କ ସହ ଖେଳ, ରାଧାଙ୍କ ସହ ସ୍ନେହ, ସୁଦାମା ସହ ବନ୍ଧୁତା । ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏମ୍.ଭେଙ୍କେଟ ରାଓଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜମେ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ଭିଡ଼ ।
ତେଲୁଗୁ ପରିବାରର ବଡ଼ ବୋହୂ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ଗତବର୍ଷ ବିବାହ ପରଠାରୁ ମୁଁ ବୋମଲା କୁଲୁବୁ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଆସୁଛି । କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଆମର କଣ୍ଢେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ । ଆମେ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆନିମେଟେଡ ଭିଡିଓ ବଦଳରେ ଲାଇଭ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ପରମ୍ପରା ଦେଖାଉ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ’’
ଚାରି ପିଢ଼ି ଧରି ବୋମଲା କୁଲୁବୁ ପୂଜା:
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନେ ବିବାହର ଜାୟୋନକୁଲୁଠାରୁ ରିସେପ୍ସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ରୀତିନୀତି ପାଳନ୍ତି । ଏଥିରେ ରହିଛି କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ । ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ସଂସ୍କୃତି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ପରିବାର । ବୋମଲାକୋଲୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦଶହରା ଓ ନବରାତ୍ରୀ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ କରାଯାଇଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଶହେରୁ ଅଧିକ ଘରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଥିଲା । ଏବେ ମାତ୍ର ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ପରିବାର ଏହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ୩ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରାଯାଏ ।
ତେଲୁଗୁ ପରିବାରର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଏମ୍. ପଦ୍ମାବତୀ କୁହନ୍ତି "ଆମେ ୯ ଟି ଷ୍ଟେପ ରଖୁ । ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପରେ ଥିବା କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଶାଶୁ ସମୟର । ଆଜିକାଲି ପିଲା ସଂସ୍କୃତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଏଠି ଦେଖାଉ।"
ଏମ୍. ଭେଙ୍କେଟ ରାଓ କୁହନ୍ତି "ମୋ ବାପା ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ସମୟରୁ ଏ ପୂଜା ହେଉଛି । ଆଗରୁ ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ଯେତିକି ଅଛି ସାଇତି ରଖିଛୁ।"
ଦଶ ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ଏହି ପୂଜା। ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଲଳିତା ପାରାୟଣ ଓ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଆସି ଏହି ଜୀବନ୍ତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଘରର ସଦସ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀ କୁହନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ସଂସ୍କୃିତିକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଭାଷୀ । ଦଶହରାରେ 'ବୋମଲା କୁଲୁବୁ ପୂଜା' କରିବା ସହିତ, ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବକୁ କିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଳନ କରିବେ, ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କଳ୍ପନାର ଦୁନିଆ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ସୁବାସ; ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଏଥର ଦେଖାଇବେ ଅନୁଭୂତିର ଦର୍ପଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ବର ଆଜିମାବାଦରେ ପୂଜା ପାଇବେ 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା, 'ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି' କହିଲେ ଆୟୋଜକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର