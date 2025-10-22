ETV Bharat / state

କିପରି ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଖିଅ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ?

ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପାଇଁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ? କିପରି ସଫଳ ହେଲା ପୋଲିସ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ।

Berhampur sp reveals intense 17 day manhunt behind high profile arrests in pitabas panda murder case
Berhampur sp reveals intense 17 day manhunt behind high profile arrests in pitabas panda murder case (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 22, 2025 at 11:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ କିଏ, କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହତ୍ୟା କଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ କିପରି କରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଖିଅ ଧରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଥିଲା । ହତ୍ୟାରେ ସୁପାରିକିଲର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିପାରିଥିବା ବେଳେ ଅପରାଧୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ସଙ୍ଗଠିତ ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉପାୟରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିପରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତାହାରି ଉପରେ ରହିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ।

Berhampur sp reveals intense 17 day manhunt behind high profile arrests in pitabas panda murder case (ETV Bharat Odisha)


ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣମା ରାତ୍ରରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଫେରାର ଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ କିପରି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ । ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।


ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି-

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣମା ରାତ୍ରରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସେହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି ଛୁଟିରେ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାଦିନ ଖୋଦ୍ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇ.ଜି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ତାହାରି ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଘଟଣାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ । ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ଡି.ପି.ଓ ପ୍ରୀୟୁଶ ରଞ୍ଜନ ଛୋଟରାୟ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି ଙ୍କ ସୁପରଭିଜନରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ବଛା ବଛା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଛଅଟି ଟିମ୍ ।


ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ-

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରାତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକି ପୋଲିସ ସହରର ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ପିତବାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ପୂର୍ବର ଗତିବିଧି, ମୋବାଇଲ୍ କଲ୍ ଡିଟେଲ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।


ହତ୍ୟାରେ ପେଶାଦାର ସୁପାରିକିଲର ସହିତ ସଙ୍ଗଠିତ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ନେଇ ସନ୍ଦେହ-

ମୁଖ୍ୟତଃ ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଏହି ହତ୍ୟାରେ ସଙ୍ଗଠିତ ଭାବରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ ଆସିଥିଲା ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମକୁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଡେରା ପକାଇବା ସହିତ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କରୁ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଜାରି ରଖିଥିଲା ତନାଘନା ।


ଅପରାଧୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ ମୋବାଇଲ୍ –

ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନେ ଏତେ ସତର୍କତାର ସହକାରେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଯେପରି ଏହାର ରହସ୍ୟ କେହି ଭେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଯାହାକି ହତ୍ୟା କରିବାରେ ସିଧାସଳଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧି ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି । ଏପରକି ହତ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବାଙ୍ଗୋଲରରୁ ଆସୁଥିବା ବନ୍ଥପଲିର ଚିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରୁ ଆସିଥିଲା ସେ ବାଙ୍ଗୋଲୋରର ମୋବାଇଲକୁ ସେଠାରେ ଛାଡିକି ଆସିଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଚିଣ୍ଟୁର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ରହିଥିଲା ଯାହାର ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି । ହେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ କୁରୁପତି ଭୂୟାଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଗୁଳି ଚଳାଇ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହେବା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଶୀତଳାପଲ୍ଲୀରେ ହତ୍ୟାଦିନ ପରିଧାନ କରିଥିବା ପୋଷାକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଫୋପାଡିଦେବା, ବନ୍ଧୁକକୁ ମାଟିତଳେ ଲୁଚାଇବା ସେଠାରୁ ରାମେଶ୍ୱର ଛକ ଯାଇ ମୋଟରସାଇକେଲ ଛାଡି ବସ୍ ଯୋଗେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଜୟପୁରରେ ଚାରି ଦିନ ରହି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାର ହେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।


ବିହାରୀ ଅପରାଧି ଭଡା ଘରେ ରହିବାର ଲିଙ୍କ୍ –

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଆଳ ଦେଖାଇ ବିହାରୀ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଆଣି ସହରର ଶରଧାବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡା ଘରେ ରଖାଯିବା ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଆସି ପ୍ଲାନ୍ -ଏ ର ଅପରାଧୀମାନେ ସହରରେ ରାକି କରିବା ଏବଂ ତାହା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ପ୍ଲାନ୍ -ବି ଅପରାୀଧୀ ମାନେ ପିତବାସଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଘରୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହି ହତ୍ୟାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବା ଭଳି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମିଳିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ।


ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡି କବାଡିଖାନାରେ ବିକ୍ରି-

ପିତବାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡିକୁ ଅପରାଧୀମାନେ ରାମେଶ୍ୱର ଛକରେ ଛାଡି ବସ୍ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପରେ ପୁରୀକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେହି ଗାଡିକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଚୋରି କରିବା ସହିତ ତାହାକୁ କବାଡିବାଲାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ଏବଂ କାବାଡିବାଲ ତାହାକୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି ବିକ୍ରି କରିଦେବା ଭଳି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି ।


ମୋବାଇଲ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ-

"ପିତବାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆସିଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ କରିଥିବା ସହର ଉପକଣ୍ଠର ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ସୁପାରୀ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ୱାର ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ କଥାବର୍ତ୍ତାରୁ ମିଳିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହିଁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ବହୁ ଆଗକୁ ଆଣିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି ଏହି ଘଟଣାରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଏବଂ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଡିଲ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପେଶାଦାର ସୁପାରିକିଲର ରହିଥିଲେ," ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୀତବାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଡିଲ୍‌: ଫେଲ ମାରିଥିଲା ପ୍ଲାନ 'A’, ବିକ୍ରମଙ୍କ ସମେତ 12 ଗିରଫ


ପୋଲିସ ସ୍କାନରେର ଆଉ କିଛି କର୍ପୋରେଟର-

ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଜଣେ କର୍ପୋରେଟର ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କିଛି କର୍ପୋରେଟର ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ହେଲେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କାହାର ସଂପୃକ୍ତି ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ତଦନ୍ତ ଶେଷ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାର ଆଉ କାହାର ସଂପୃକ୍ତି ରହିଥିଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି ।


ଡିଲ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା-

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍.ପି ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏହାକୁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଆଣି ହତ୍ୟା କରାଇଥିବା ଫେରାର ଉମା ବିଷୋୟୀ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା । ସେ ହତ୍ୟାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଅପରାଧିଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯେପରି ସଙ୍ଗଠିତ ଭାବେରେ ଏହା କରାଯାଇଛି ତାହା ଧରାପଡିବା କଷ୍ଟକର ଏଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡିଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ନେଇଯିବେ ବୋଲି କହିଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିପାରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।


ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତଦନ୍ତ କରିଛି ସେନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଶ୍ରବଣା ବିବେକ ଏମଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ୱାଦଦାତା ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

BERHAMPUR SP SARAVANA VIVEK M
BJP LEADER PITABAS PANDA
SENIOR ADVOCATE PITABAS PANDA
PITABAS MURDER CASE BIKRAM PANDA
PITABAS PANDA MURDER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.