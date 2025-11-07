ETV Bharat / state

ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା, 11ରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପିଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଲିଖିତ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।

Orissa High Court
Orissa High Court (File pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 7, 2025 at 10:41 PM IST

1 Min Read
କଟକ: ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବୟାନକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ । ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ୧୦.୩୦ରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହଜାର ହେବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ବିଧାୟକ କେ ଅନୀଲ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ନିର୍ବାଚନ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ ଏସପି ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଅଦାଲତ ଅଵମାନନା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ।

ଆଜି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏସପି ପକ୍ଷ ରଖିବା ସହ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନ ଦେଇଥିବା ମାନିଥିଲେ । ତେବେ ୧୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଷ୍ଟିସ ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସନ ସଂପର୍କିତ ନିର୍ବାଚନୀ ମୋକଦ୍ଦମାର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏସପି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂପର୍କିତ ନିର୍ବାଚନୀ ମୋକଦ୍ଦମା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦେଇଥିବା ଟିପ୍ପଣୀ ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପିଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲୋଡିଥିଲେ । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିିରେ ଓ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏସପି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାର କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କିଭଳି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସେନେଇ ଗତ ବୁଧବାର ପୋଲିସକୁ ଡେମୋ ଦେଖାଇଥିଲେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁରୁପତି ଭୂୟାଁ ଓ ଚିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ ଗୁଳି ମାରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଘଟଣା ଦିନ କିଏ କେଉଁଠୁ ପୀତବାସଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସହଯୋଗୀ ଜଣକ କେଉଁଠି କଣ କରୁଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ବୁଧବାର କ୍ରାଇମ ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁରୁପତି ଭୂୟାଁ ଓ ଚିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ । ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିନ ରିକ୍ରିଏସନ କରିଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

PITABAS MURDER ISSUE IN HC
PITABAS MURDER CASE
ORISSA HIGH COURT
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍
BERHAMPUR SP SRAVAN VIVEK

