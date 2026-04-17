ବଢୁଛି ପାଟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ କ୍ରେଜ୍; ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯୁବପୀଢି ଓ ପ୍ରଶାସନ ଏକଜୁଟ୍
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟର ବଢୁଛି କ୍ରେଜ୍ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ବୁଣାକାର । ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରୟାସ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : April 17, 2026 at 6:41 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଓଡିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, କଳା ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ 'ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ' । ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ବିନା ପୂଜାପାର୍ବଣ, ବିବାହ ଓ ବ୍ରତଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହୁଏ ଏହି ପାଟ । ମାତ୍ର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସଧାରୀ ଏହି ହାତବୁଣା ଶାଢୀ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ପାରମ୍ପାରିକ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଉତ୍ତରପୀଢି ଏବେ ଏହି କଳାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଚାଲନ୍ତୁ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା...
ଉତ୍ସାହ ହରାଉଛନ୍ତି ବୁଣାକାର:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ରାଜ୍ୟରେ ରେଶମ ସହର ଭାବରେ ପରିଚିତ । ଏଠାକାର ପାଟବସ୍ତ୍ର ବୁଣାକାରଙ୍କ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟର ଆଦର ରହିଛି । ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତଥା ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନଥିବାରୁ ପାଟବସ୍ତ୍ର ବୁଣାକାର ପରିବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୀଢି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟର ପୂର୍ବଗାରିମା ଓ ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଦ୍ୟମ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି । ପାଟବୁଣା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଉଥିବା ବୁଣାକାରଙ୍କୁ କିପରି ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନଃଜୀବିକା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଉଛି । ଏନେଇ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟକୁ ନେଇ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସଭିଏଁ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଯୁବପୀଢିଙ୍କ ଉତ୍ସାହ:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟକୁ ନେଇ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଯୁବପିଢି ପାଟବସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନୂତନ ଫ୍ୟାସନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର ମାନେ ଯୁଗପୋଯୋଗୀ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏହାକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାମ୍ପ୍ ସୋ' ଗୁଡିକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗ ମାନେ ଏଥିରେ ନୂତନ ଡିଜାଇନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ 'ଲାବଣ୍ୟ' ଏବଂ 'ରେଶମ ସହର ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ରାମ୍ପ ଶୋ'ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମଡେଲ ମାନେ ରାମ୍ପ ୱାକ୍ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଯୁବବର୍ଗ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟର ଗରିମାମୟ ଇତିହାସ:
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ହୃଷିକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚମକ୍ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ପୂଜାପାର୍ବଣ ଅବସରରେ ବହୁ ଖୋଜା ପଡେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଏପରିକି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନର୍ତ୍ତକୀ ଏହି ପାଟଶାଢୀ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ମିତା ପାଟିଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ପନ୍ଧି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଓଲଟାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରୁ ଏହି ପାଟ ରେଙ୍ଗୁନକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡେ ।"
ହ୍ରାସ ପାଉଛି ବୁଣାକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ 2 ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଡ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଟଶାଢୀ ତିଆରି କରାଯାଏ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ସଠିକ ମୂଲ୍ୟ ନ ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବୁଣାକାର ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି । ବହୁ ବୁଣାକାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଛାଡିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏକଦା ସହରରେ 500 ତନ୍ତରେ ବୁଣାକାର ଶାଢୀ ବୁଣୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା ମାତ୍ର ୫୦ ଗୋଟି ତନ୍ତରେ ସୀମିତ ହୋଇରହିଛି ବୋଲି ଗବେଶକ ହୃଷିକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ:
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପୁନର୍ବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ । ଏଥିପାଇଁ ମୁମ୍ୱାଇର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ପାଟର କପଡାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲୁ । ଏହି କପଡ଼ାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବବର୍ଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲୁ । ଏହା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପାରିକ ପୋଷାକକୁ ନେଇ ଏକ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି । ଏହି ପୋଷାକ ଗୁଡିକ ଏବେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି ।"
ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନାର ଆବଶ୍ୟକତା:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏବେ ଯୁବପୀଢି ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ଫ୍ୟାସନ୍ ସୋ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟ୍ବିଙ୍କିଲ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ଏକୋଡମୀ ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ବିଙ୍କିଲ୍ ଗମାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟର ଏକ ସମୟରେ ବହୁ ଚାହିଦା ଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଏହାକୁ ନେଇ ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନୂତନ ପୀଢିଙ୍କ ଫ୍ୟାସନ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ । ନୂତନ ରୂପେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରି ଯୁବପୀଢିଙ୍କୁ ଏଥି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ।"
ଘରେ ଘରେ ପାଟଶାଢୀକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ:
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମେକପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୋନାଲିସା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟଶାଢୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପରିଚୟ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଫ୍ୟାସନ୍ ସୋ'ରେ ମେକପ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି ।"
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ଶାଢୀ ପରିଧାନ କରି ମଡେଲିଂ କରୁଥିବା ସେହେରିନା ଜେନିଫର୍ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଆ ଘରେ ଘରେ ପୁଣି ପାଟଶାଢୀକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବପୀଢି ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆମ ଓଡିଆଙ୍କ ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।"
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ଥାନୀୟ ମେୟର ଭାବରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ।" ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରମ୍ପାରିକ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପର ପୀଢିମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟରେ ପାରମ୍ପାରିକ ବୁଣା ଶୈଳୀ ସହିତ ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଏହାର ବିକାଶ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ହେବ ।"
କାରିଗରଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ:
ଏହାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହାତକୁ ନିଆଯିବ । ସହରରେ ରହିଥିବା ବୁଣାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଟେକନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବିଚାର କରାଯାଉଛି । ଜାକାର୍ଡ ଏବଂ ଫୋର୍ ବାଇ ଟେକନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।" ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରିଗରଙ୍କ ରୋଜଗାର ଦୁଇ ଗୁଣା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ସହରରେ ଜମିହୀନ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ବୁଣାକାର ପରିବାରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଶମ ସହର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମର ବୋମକେଇ ପାଟ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସହିତ ଉକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କରି ସଠିକମାନର ପାଟଶାଢୀ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର