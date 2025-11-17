ମହାକାଳେଶ୍ଵର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗଡ଼ିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗଡ଼ିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ । ପତକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : November 17, 2025 at 11:14 PM IST
Senior citizen pilgrim special train departs from Brahmapur Station ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୭୭୫ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୟିନୀ ସ୍ଥିତ ମହାକାଳେଶ୍ଵର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ଗଡ଼ିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ । ଯାହାକୁ ପତକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।
ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋଟ ୪୩୮ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସମେତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ୭୨ ଜଣ, କନ୍ଧମାଳରୁ ୯୧ ଜଣ, ବୌଦ୍ଧରୁ ୫୫ ଜଣ ଓ ନୟାଗଡ଼ରୁ ୧୧୯ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏହି ଟ୍ରେନ ରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏହି ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏହି ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଟ୍ରେନରେ ୨୫ ଜଣ ଏସକର୍ଟ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହିକତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହି ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନର ୪ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିକଟରେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇ ଟ୍ରେନକୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା, ରାଜ୍ୟ ଖଣି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା , ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଷ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ.ଅନିଲ କୁମାର, ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର କମିଶନର ବବିତା ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ ।
ଯେଉଁଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରି ପୁଣି ରେଳଷ୍ଟେସନକୁ ଯେପରି ଫେରିବେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ ବୋଲି କାମନା କରିଥିଲେ ।
ଏପରିକି ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୬୦ରୁ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆବେଦନ କରି ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜାନରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ଏହିପରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ବାହାରିଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ୪ର୍ଥ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେପଟେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ଏହି ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତି ସାହୁ ଏପରି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନେଉଥିବା ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ରହିଥିବା କହିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନକୁ ଅଣାଯିବା ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ କେବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଗୋଷାଣଇ ବ୍ଲକର ଗୁରାଣ୍ଡିରୁ ଆସିଥିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମାଝି ଙ୍କ କହିବା କଥା ଜଳଖିଆ ଠାରୁ ମଧ୍ୟାନ ଭୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
"ବୁଢିଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଷ୍ଟେସନରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ । ଆଜି ପୁଣି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଜ୍ୟୋର୍ତିଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି," କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର