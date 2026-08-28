ETV Bharat / state

Rakhi Special: ରେଶମ ସହରରେ ଅଭିନବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ: ବୃକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 'ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ' ଅଭିଯାନ

ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ପାଦେ ଆଗେଇ ଆସି 'ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ' ନାମରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରାଖୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

berhampur rakhi for trees i want to live campaign tree protection
ରେଶମ ସହରରେ ଅଭିନବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ: ବୃକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 'ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ' ଅଭିଯାନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 28, 2026 at 9:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Rakhi Special, ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆମକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅମ୍ଳଜାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟାଣ ଖରାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବୃକ୍ଷଟିଏ । ଭାଇ-ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ପରି ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ, ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ । ହେଲେ ସଚେତନତା ଅଭାବ, ସହରୀକରଣ, ଜଙ୍ଗଲନଷ୍ଟ ତଥା କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରି ଆମେ ପରିବେଶକୁ ଧ୍ବଂସାଭିମୁଖୀ ଦିଗକୁ ଟାଣି ନେଉଛେ । ଏହାକୁ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରେଶମ ସହରରେ “ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ” ନାମକ ଏକ ନିଆରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ବହୁ ମାନଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବୃକ୍ଷରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଆଗମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଛି ।

Rakhi Special: ରେଶମ ସହରରେ ଅଭିନବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ: ବୃକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 'ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ' ଅଭିଯାନ (ETV Bharat Odisha)

“ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ” ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରାଖୀ:
ଭଉଣୀ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ନିଜ ଭାଇ ହାତରେ ସ୍ନେହରେ ରାଖୀଟିଏ ବାନ୍ଧିଥାଏ । ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କର ମୂକସାକ୍ଷୀ ସାଜେ ରାଖୀ । ସେହିପରି ମଣିଷ ଜାତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବୃକ୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଶମ ସହରବାସୀ ପାଦେ ଆଗେଇ ଆସି “ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ” ନାମରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରାଖୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଓ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଗଛରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଲଗାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃକ୍ଷ ପ୍ରମୁଖ ଶାଖାରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା, ବ୍ୟାନର, ଲୁହାର ତାର ଗୁଡାଇ ରଖାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ବୃକ୍ଷର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଏହାର ଜୀବନକାଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ବୃକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ “ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

ବୃକ୍ଷରେ କଣ୍ଟା ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ !
ଆଜିକାଲି ବହୁଲୋକ ସଚେତନତା ଅଭାବରେ ବୃକ୍ଷରେ ବାରମ୍ବାର କଣ୍ଟା ମାରିବା, ଲୁହା ତାର କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାପନ ବୋର୍ଡ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷର ଛାଲ ଓ ତନ୍ତୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃକ୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡେ । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷର ମୂଳକୁ କଂକ୍ରିଟ୍‌ରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ଗଛକୁ ଲଗାଇ ଲୁହା ଜାଲି ଲଗାଇବା ଦ୍ବାରା ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ।

Innovative Raksha Bandhan event in the 'Silk City'
ଅଭିନବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)

ବୃକ୍ଷ କ୍ଷତର ଉପଚାର:
ଅଭିଯାନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସହରର ଗାନ୍ଧୀନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷରେ ମରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଲୁହାକଣ୍ଟା, ଲୁହାରଡ ସହିତ ଏଣେତେଣେ ଗୁଡାଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ କେବୁଲ ତାରକୁ କାଟିବାହାର କରିବା ସହିତ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ହଳଦୀ, ନିମ୍ବ, ଚୁନ ଏବଂ ଗୋବରର ମିଶ୍ରଣରେ ବୃକ୍ଷର କ୍ଷତକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ମିଶ୍ରଣକୁ ଲେପ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ରୂପରେଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ 6 ମାସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ।

Innovative Raksha Bandhan event in the 'Silk City'
“ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ” ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରାଖୀ (ETV Bharat Odisha)

ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:

  • ବୃକ୍ଷରେ କଣ୍ଟା କିମ୍ବା ତାର ଲାଗିଥିବା ଦେଖିଲେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ
  • ବୃକ୍ଷର ମୂଳକୁ କଂକ୍ରିଟ୍‌ ମୁକ୍ତ ରଖିନ୍ତୁ
  • ଗଛକୁ ଲାଗିଥିବା ଲୁହା ଜାଲି ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ
  • ସହରରେ ସବୁଜ ସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା

“ଗଛକୁ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଜୀବନ ଦାତା ବୃକ୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସାମୂହିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ।” ~ ଶିବରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆୟୋଜକ

Innovative Raksha Bandhan event in the 'Silk City'
ଅଭିନବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଡେପୁଟି କମିଶନର କଲ୍ୟାଣୀ ସଂଘମିତ୍ରା, ସହରର ବୃକ୍ଷପ୍ରେମୀ ସୁବାସ ମହାରଣାଙ୍କ ସମେତ ସହରର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ ଠାରୁ କଣ୍ଟା ବେଦନା ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଆମର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଥିବା ବୃକ୍ଷକୁ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଗତ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ସହରର ସବୁଜ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ “ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ” ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୃକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କମିବା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଣରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରଳୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ।

Innovative Raksha Bandhan event in the 'Silk City'
ରେଶମ ସହରରେ ଅଭିନବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat Odisha)


ଏପରି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମହାନଗର ନିଗମର ଡେପୁଟି କମିଶନର କଲ୍ୟାଣୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ୧୯୦୧ ମସିହାରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଗଛର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ରହିଛି । ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପରି ଏକ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏଣୁ ବୃକ୍ଷର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଯେପରି ଆମ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏନେଇ ବ୍ୟାପକ ଜନ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ହେଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଏପରିସ୍ଥଳେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡୁଛି ।" ଏପରି ନିଆରା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ 'ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ' ଅଭିଯାନ ମହାନଗର ନିଗମ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଡେପୁଟି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ।

ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବୃକ୍ଷପ୍ରେମୀ ସୁବାସ ମହାରଣାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, " 'ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ' ଅଭିଯାନ ଦ୍ବାରା ଗାନ୍ଧୀନଗର ତଳରୋଡରୁ ଗଛରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କଣ୍ଟା ଗୁଡିକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ତାହାକୁ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛେ । ଏହାକୁ ନେଇ ସହରବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଉଦ୍ରେକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ," ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ବିଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପଦ୍ମନାଭ ଡାଭେ କହିଛନ୍ତି, "ଏଭଳି ନିଆରା ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ୟୁବୁନାଲ ପ୍ରଦତ୍ତ ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍‌ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ । ତାହା ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ରାସ୍ତା କଡରେ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗଛଠାରୁ ଏକ ମିଟର ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ । ଏପରିକି ଗଛରେ କଣ୍ଟା ଲଗାଇବା, ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ୍," ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି ।

“I Too Want to Live” – Symbolic Rakhi
“ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ” ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରାଖୀ (ETV Bharat Odisha)


ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଏଭଳି ନିଆରା ଅଭିଯାନକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବୁଜ ବାହିନୀ ସଭାପତି ଶିବରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅନ୍ୟତମ ସମାଜସେବୀ ବନମାଳି ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଗଛ ମାଁ କହୁଛି ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ । ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା । ଗଛ ନାହିଁ ତ ଜୀବନ ନାହିଁ । ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବୃକ୍ଷକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଗଛରେ ଅଯଥା କଣ୍ଟା, ଲୁହା ରଡ ଲଗାଯିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ହୋଡିଂ ଆଦି ଲଗାଇବା ଯୋଗୁଁ ଗଛ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି ।"

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବାପରେ, ପ୍ରତି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଏଭଳି ବୃକ୍ଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରୀ , ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା

Rakhi Special: ଭାଇ ହାତରେ ଝଲସିବ ‘ସିଡ୍ ରାକ୍ଷୀ’; ମାଟିରେ ପଡ଼ିଲେ ଉଠିବ ଗଛ, ଦେବ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା

ସୁଭଦ୍ରା ପଠେଇଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ; ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଟୁଆରରେ ଆସୁଛି ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନର ଡୋରି

'ଆଶାଏଁ' ଗଢ଼ୁଛି ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ; ସିଡ୍ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ବସ୍ତି ପିଲା

ଦିନ ଚାଲିଯିବ, ରାକ୍ଷୀ ଚମକିବ; ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହୀରା ରୁପା ରାକ୍ଷୀ, ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ତାରକସି କାରିଗର

ଭାଇ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀଟିଏ.. ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ଅଭିଯାନ
BERHAMPUR TREE PROTECTION CAMPAIGN
RAKHI FOR TREES ODISHA
RAKSHA BANDHAN 2026
BERHAMPUR GREEN BRIGADE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.