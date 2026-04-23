ଚମକିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ୩୦୦ କୋଟି ଅର୍ଥରେ ହେବ ରୂପାନ୍ତରଣ

ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ୩ଟି ନୂତନ ଲାଇନ ସହ ଐତିହ୍ୟର ହେବ ପ୍ରତିଫଳନ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 23, 2026 at 8:07 AM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କୋଟି ଅର୍ଥରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନର ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ଯୋଜନାରେ ତିନୋଟି ନୂତନ ଲାଇନ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଐତିହ୍ୟ ନେଇ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରେଳ ହବ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନ । ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୬୨ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ସହ ୨୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି ତାହାର ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ₹୩୦୦ କୋଟିର ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପୁନର୍ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରର ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବ ବୋଲି ରେଳବାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି

ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଷ୍ଟେସନର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଏହି ପୁନର୍ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଷ୍ଟେସନରେ ୩ଟି ଅତିରିକ୍ତ ରେଳ ଲାଇନ ଏବଂ ୪ଟି ନୂତନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବେଶ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂତନ ଷ୍ଟେସନ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ୟାର୍ଡର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯିବ। ସେବା ଭବନ (Service Building) ଏବଂ ରେଳ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।

ନିରବିଛିନ୍ନ ସଂଯୋଗୀକରଣ

ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଷ୍ଟେସନର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସହଜରେ ଯୋଡ଼ିବା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳରେ ଏକ ଏଲିଭେଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକଚର (Elevated Structure) ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫୁଟ୍ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ (FOB) ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗମନାଗମନକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଅନ୍ୟତମ 'ସୁଗମ୍ୟ' ଷ୍ଟେସନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ଲିଫ୍ଟ ଏବଂ ଏସ୍କାଲେଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅନୁକୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଟ୍ୟାକ୍ଟାଇଲ୍ ପାଥୱେ (Tactile Pathways) ବା ସ୍ପର୍ଶକାତର ରାସ୍ତା ଏବଂ ବାଧାମୁକ୍ତ ଯାତାୟାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।

ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସର୍କୁଲେଟିଂ ଏରିଆ

ରେଳଷ୍ଟେସନ ରେ ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଷ୍ଟେସନରେ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିକଶିତ ସର୍କୁଲେଟିଂ ଏରିଆ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ, ଫୁଟପାଥ୍, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବେଶ ପାର୍ଶ୍ୱର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଯାହା ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରବେଶ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକର ଚଟାଣ ଏବଂ ସେଡ୍‌ର ନବୀକରଣ ସହ ବର୍ଷା ଓ ଖରା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଭରସେଡ୍‌ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀଘ୍ର ଜଳଯୋଗାଣ ପାଇଁ ‘କୁଇକ୍ ୱାଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ’ (QWS) ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଗି ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଓ ଦକ୍ଷତାର ସହ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନାଗତ ଉନ୍ନତି, ଯାହା ଟ୍ରେନର ‘ଟର୍ଣ୍ଣାଉରାଉଣ୍ଡ’ ସମୟ (ଷ୍ଟେସନରେ ରହିବା ସମୟ) କୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବ।

ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟେସନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଯେପରିକି ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ , ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା (access control systems) ଏବଂ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସ୍କାନର, ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ସହ ସିଗନାଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବହୁଭାଷୀ ସୂଚନା ଫଳକ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଗଞ୍ଜାମର ଗର୍ବ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପରିଚୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପୁନର୍ବିକାଶ, ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସମନ୍ୱୟକୁ ସୂଚାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ କରୁଛି। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଭାବରେ ଏହି ଷ୍ଟେସନକୁ କେବଳ ଏକ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ମାରକୀ (landmark) ଭାବରେ ପୁନଃ-ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି । ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହା ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ରୂପାୟିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଉଭା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ର ଦାବୀ ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି।

