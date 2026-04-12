ସିଲ୍କ ସିଟି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଲା ପୋଲିସ, ସେଲ୍ଫି ନେଇ ନିକଟରୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକେ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 3 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯୁବ ବର୍ଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଏହାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : April 12, 2026 at 9:56 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ସିଲ୍କ ସିଟି ମହୋତ୍ସବ । ଏହି ଅବସରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ:
ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟାଡିୟମପରିସରରେ ସିଲ୍କ ସିଟି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 3 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇଜି ନୀତି ଶେଖର ଯୋଗ ଦେଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବନ୍ଧୁକ, ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ ଜ୍ୟାକେଟ, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପଲବ୍ଧ ସରଞ୍ଜାମକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ହାର୍ଡକୋର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
ପୋଲିସ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ମୁଖ୍ୟତଃ ପୋଲିସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା । ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ଯୁବ ବର୍ଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସରଞ୍ଜାମ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅବଗତ ହେବା ନେଇ ଏପରି କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡ. ଶ୍ରବଣା ବିବେକ ଏମ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲାପାଳ ଭି.କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିନାଶ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ:
ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଇନସାସ୍ ରାଇଫଲ୍, ଏକେ-୪୭, ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସଏଲଆର୍ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ପୋଲିସର ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁଟ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ଜନସାଧାରଣ ପୋଲିସ ଉପକରଣ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇପାରିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ।
ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ:
ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀତି ଶେଖର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଓଡିଆ ପୋଲିସ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବ ଏନେଇ ସଚେତନତା ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବିସ୍ପୋରକ ଓ ବୁଲେଟ୍ ଫ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରଭୃତି ସାମିଲ ହୋଇଛି ।" ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ । ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଲୋକେ ଏହାକୁ ବୁଲି ଦେଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"
ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଭୟ କମ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡ.ଶ୍ରବଣା ବିବେକ ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସକୁ ନେଇ ଭୟ ରହିଥାଏ । ସେହି ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ପୋଷାକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ସିଲ୍କ ସିଟି ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର