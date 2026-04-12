ETV Bharat / state

ସିଲ୍କ ସିଟି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଲା ପୋଲିସ, ସେଲ୍ଫି ନେଇ ନିକଟରୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକେ

ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 3 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯୁବ ବର୍ଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଏହାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Berhampur Police organizes arms and weapon exhibition at Silk City Festival berhampur
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସିଲ୍କ ସିଟି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜିତ
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 12, 2026 at 9:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ସିଲ୍କ ସିଟି ମହୋତ୍ସବ । ଏହି ଅବସରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ:
ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟାଡିୟମପରିସରରେ ସିଲ୍କ ସିଟି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 3 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇଜି ନୀତି ଶେଖର ଯୋଗ ଦେଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବନ୍ଧୁକ, ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ ଜ୍ୟାକେଟ, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପଲବ୍ଧ ସରଞ୍ଜାମକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ହାର୍ଡକୋର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।

ପୋଲିସ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ମୁଖ୍ୟତଃ ପୋଲିସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା । ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ଯୁବ ବର୍ଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସରଞ୍ଜାମ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅବଗତ ହେବା ନେଇ ଏପରି କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡ. ଶ୍ରବଣା ବିବେକ ଏମ୍‌ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲାପାଳ ଭି.କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିନାଶ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।

Berhampur SP Dr. Shravan Vivek M, Ganjam District Magistrate V. Kirtibhasan and other officials
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ:
ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଇନସାସ୍ ରାଇଫଲ୍, ଏକେ-୪୭, ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସଏଲଆର୍ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ପୋଲିସର ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁଟ୍‌ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ଜନସାଧାରଣ ପୋଲିସ ଉପକରଣ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇପାରିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍‌ଫି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ।

ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ:
ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀତି ଶେଖର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଓଡିଆ ପୋଲିସ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବ ଏନେଇ ସଚେତନତା ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବିସ୍ପୋରକ ଓ ବୁଲେଟ୍ ଫ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରଭୃତି ସାମିଲ ହୋଇଛି ।" ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ । ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଲୋକେ ଏହାକୁ ବୁଲି ଦେଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"

ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଭୟ କମ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡ.ଶ୍ରବଣା ବିବେକ ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସକୁ ନେଇ ଭୟ ରହିଥାଏ । ସେହି ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ପୋଷାକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ସିଲ୍କ ସିଟି ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । "

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ARMS AND WEAPON EXHIBITION
BERHAMPUR POLICE WEAPON EXHIBITION
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ
BERHAMPUR SILK CITY MAHOTSAV
ARMS WEAPON EXHIBITION BERHAMPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.