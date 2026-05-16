ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର; ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦିପୁନ ନାୟକ ଆହତ
ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଢିପସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦିପୁ ନାୟକକୁ ଧରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : May 16, 2026 at 11:17 PM IST
BRAHMAPUR POLICE ENCOUNTER ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦିପୁନ ନାୟକ ଆହତ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷର ନିରବତା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ ଅପରାଧିକୁ ଧରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର । ଯାହାକି ଆଜି (ଶନିବାର) ରାତି ସହରର ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଢିପସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦିପୁ ନାୟକକୁ ଧରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆହାତ ହୋଇଥିବା ଦିପୁ ନାୟକ ଓରଫ ଦୁପୁନାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏମ୍. କେ. ସି. ଜିର ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦିପୁନାର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ବେଳେ ତାରି ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ହେଲେ କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିପୁ ନାୟକ ଓରଫ ଦୁପୁନାକୁ ଧରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୈଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସକୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡୁଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ସୁନୀଲ ନାହାକକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ଗୋଳନ୍ଥରା ପୋଲିସ । ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁନୀଲର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିତାତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଏନକାଉଣ୍ଟର । ଅପରାଧୀ ସୁନୀଲ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ପିତାତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିବେକନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ସୁନିଲକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲା ସୁନିଲ । ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସୁନୀଲ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର