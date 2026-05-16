ETV Bharat / state

ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର; ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦିପୁନ ନାୟକ ଆହତ

ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଢିପସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦିପୁ ନାୟକକୁ ଧରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

BERHAMPUR POLICE ENCOUNTER NOTORIOUS CRIMINAL DEEPUN NAYAK INJURED
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର; ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦିପୁନ ନାୟକ ଆହତ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 16, 2026 at 11:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

BRAHMAPUR POLICE ENCOUNTER ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦିପୁନ ନାୟକ ଆହତ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷର ନିରବତା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ ଅପରାଧିକୁ ଧରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର । ଯାହାକି ଆଜି (ଶନିବାର) ରାତି ସହରର ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଢିପସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦିପୁ ନାୟକକୁ ଧରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର; ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦିପୁନ ନାୟକ ଆହତ (ETV BHARAT ODISHA)


ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆହାତ ହୋଇଥିବା ଦିପୁ ନାୟକ ଓରଫ ଦୁପୁନାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏମ୍. କେ. ସି. ଜିର ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦିପୁନାର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ବେଳେ ତାରି ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର (ETV BHARAT ODISHA)

ହେଲେ କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିପୁ ନାୟକ ଓରଫ ଦୁପୁନାକୁ ଧରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୈଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।

ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦିପୁନ ନାୟକ ଆହତ
ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦିପୁନ ନାୟକ ଆହତ (ETV BHARAT ODISHA)

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସକୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡୁଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ସୁନୀଲ ନାହାକକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ଗୋଳନ୍ଥରା ପୋଲିସ । ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁନୀଲର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିତାତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଏନକାଉଣ୍ଟର । ଅପରାଧୀ ସୁନୀଲ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ପିତାତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଏହାପରେ ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିବେକନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ସୁନିଲକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲା ସୁନିଲ । ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସୁନୀଲ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ସୁନୀଲ ଆହତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବେଲପାହାଡ଼ରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର: 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ, ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର
BRAHMAPUR POLICE ENCOUNTER NEWS
BRAHMAPUR POLICE ENCOUNTER
NOTORIOUS CRIMINAL DIPUN INJURED
BRAHMAPUR POLICE ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.