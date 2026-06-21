ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ପରିଚୟ ଦେଇ ଠକୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ
ଗିରଫ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚମା ମହାନ୍ତି ସାହିର ଶିଶିର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : June 21, 2026 at 2:25 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: କେତେବେଳେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ କହି ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସହାୟକ କହି ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ । ୱାଟ୍ସଅପ୍ କଲ କରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଧମକାଇବା ସହିତ ଦଳୀୟ କାମ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାବି କରୁଥିଲେ । ଶେଷରେ ଏହି ମିଛ ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି । ଏହି ବହୁରୂପୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ।
ଗିରଫ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚମା ମହାନ୍ତି ସାହିର ଶିଶିର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଶନିବାର କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।
ନୀତିନ ନବୀନ ପିଏ ନାଁରେ ସେଭ୍ ଥିଲା ନମ୍ବର
ଜୁନ୍ ୧୯ ତାରିଖରେ ରାଜେଶ କୁମାର ପାତ୍ର (୩୩ ବର୍ଷ)ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଗତ ଅପ୍ରେଲ ୧ ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ୯୬୯୨୨୪୩୬୯୭ ନମ୍ବରରୁ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ କଲ୍ ପାଇଥିଲେ। ନମ୍ବରଟି ନୀତିନ ନବୀନ ପିଏ ( NITIN NAVIN PA) ନାମରେ ସେଭ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP)ର ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୫୦ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ।
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଗଣେଶ ନାହାକ (୨୩ ବର୍ଷ ) ବଡ଼ବଜାର ଥାନାରେ ସମାନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଗତ ଅପ୍ରେଲ ୧ ତାରିଖ ରାତି ୧୦ଟା ସମୟରେ ସେ ଉକ୍ତ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ପାଇଥିଲେ । ଚିକିଟି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହାୟକ ନାଁରେ କଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ୫୦ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଗଣେଶ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।
ଦୁଇ ଥାନାରେ ଦୁଇ ମାମଲା ରୁଜୁ
ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଗତ 19 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ଧାରା ୩୪୦(୨)/୩୫୧(୨)(୪)/୨୯୬ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନାରେ କେସ ନଂ– ୪୩୩, ବି.ଏନ୍.ଏସ୍ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଠକେଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ କିଛି ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ମିଳିଲା । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବଳାତ୍କାର ମାମଲା
ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜ୍ୟରେ ଏହିପରି ରାକେଟ୍ ଚଲାଇ ଆସୁଥିବା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୪ରେ ବଡ଼ବଜାର ଥାନାରେ ଏକ ବଳାତ୍କାର (ନଂ-429 ଧାରା 64(1)/351(2)/296/115(2) BNS) ମାମଲା ରହିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ସେ ୨୦୨୪ ଡିସେମ୍ୱର ୧୩ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡା.ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇ ହୋଇଥିଲେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାହାଳରେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକି ନେଇ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ୨ ଗିରଫ, ଜୁନ ୮ରେ ଝଗଡ଼ାରୁ ଶତ୍ରୁତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା; ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକ ଅଟକ