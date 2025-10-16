ETV Bharat / state

ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା; 'ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଗିରଫ ହେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ'

ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ । ଅତିଶ୍ରୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେବେ ନେଇ କହିଲେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ ।

PITABAS PANDA MURDER CASE UPDATE
PITABAS PANDA MURDER CASE UPDATE (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 16, 2025 at 2:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା । ମାମଲାର ଦୀର୍ଘ ୧୧ ଦିନ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ମିଳିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ।ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଗତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମିଳିଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ । ଏନେଇ କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବଶ୍ରୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

PITABAS PANDA MURDER CASE UPDATE (ETV Bharat Odisha)

ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା:

ଗତ ୬ ତାରିଖ ରାତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସହରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାତ୍ର ୯.୫୦ରୁ ୧୦ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅତି ନିକଟରୁ ପୀତବାସଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଛାତିକୁ ଗୁଳି ବାଜିବାରୁ ସେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।ଏହି ଘଟଣାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଅତି ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

ଏପରି କହିଲେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ:

ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ୬ ତାରିଖ ରାତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଘଟିଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ପିତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି । ଆମେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବୁ।"

ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଛଅଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍:

ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସୁପାରିକିଲରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁଟର ଜଣଙ୍କ ଧଳାସାର୍ଟ ପରିଧାନ କରିବା ସହିତ କେହି ଯେପରି ନଜାଣିପାରିବେ, ସେନେଇ ହେଲମେଟ୍ ପରିଧାନ କରିଥିବା ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ କେଉଁମାନେ ଏହି ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିକିଲର ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ? ତାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଛଅଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଶେଷରେ ପୋଲିସକୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

PITABAS PANDA MURDER CASE UPDATE
PITABAS PANDA MURDER CASE UPDATE (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସର ପଞ୍ଝାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ !

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଭାବରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କିପରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ତାହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ? ତାହାକୁ ଧରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଶ୍ରର୍ବଣା ବିବେକ ଏମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡିଥିବା ସୂଚନା ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆସିଲା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ; ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ, 50 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...'ପୀତବାସଙ୍କୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଥାଇ ପାରନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ' - ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ, କହିଲେ 'ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଫାଶୀ'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

BERHAMPUR LAWYER MURDER CASE
ODISHA BJP LEADER KILLED
ODISHA POLICE INVESTIGATION
DGP YOGESH BAHADUR KHURANIA
PITABAS PANDA MURDER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.