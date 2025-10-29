ETV Bharat / state

ଟଳିଲା ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା; ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଜନସାଧାରଣ, ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାୟ ୩୯୦୦ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆଣି ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଜଳଖିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ରାତ୍ର ଭୋଜନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା।

ସରିଲା ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଜନତା
ସରିଲା ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଜନତା (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 29, 2025 at 10:47 PM IST

2 Min Read
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ଆସି ଗତ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଶେଷରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କାରଣରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଫେରିବା ସହିତ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ଅନୁଭୂତି ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି ।

ସରିଲା ବାତ୍ୟା, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଜନତା (ETV BHARAT ODISHA)


ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅବପାତର ରୂପେ ନେଇ ଧିରେ ଧିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳକୁ ମୁହାଁଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ସହିତ, ଏହା କାକିନାଡା - ମଛଲିପାଟନମ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଦେଖାଯିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଜାରି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ରହି ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ।

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାୟ ୩୯୦୦ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆଣି ରଖାଯାଇଥିଲା
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାୟ ୩୯୦୦ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆଣି ରଖାଯାଇଥିଲା (ETV BHARAT ODISHA)

ସରକାରଙ୍କ ବହୁମୁଖି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲିଥିଲା ଅନେକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଆଉ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ ବନିତା। ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାୟ ୩୯୦୦ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆଣି ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ରାତ୍ର ଭୋଜନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ସରିଲା ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଜନତା
ସରିଲା ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଜନତା (ETV BHARAT ODISHA)

ଗତ ଦୁଇ ତିନି ଦିନର ରହଣି ପରେ ଏବେ ବାତ୍ୟା ତାର ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସହିତ ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିବାରୁ, ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିଜ ନିଜର ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବହୁ ଅନ୍ତେବାସୀ। ଏପରିକି ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।

ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଶେଷରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଶେଷରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)

ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରହି ଆସୁଥିବା ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବା କାରଣରୁ ଏଠାରେ ରହି ଆସୁଥିଲୁ। ହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡିବା ପରେ ଘରକୁ ବାହାରିଛୁ। ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିଲା।"

ସେପଟେ ଯୁବକ ବଳିଆ ବେହେରାଙ୍କ କହିବା କଥା, "ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବା କାରଣରୁ ଆମ ସାହିରେ ଆସି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଆମେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଏପରି ସତର୍କତା ସମୟରେ ଆମେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ।"

ସେପଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଞ୍ଚମ ନାଗାର କହିବା କଥା, "ଆମ ସାହିରେ ଯାଇ ସଚେତନତା କରାଯିବା ପରେ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସି ରହିଥିଲୁ । ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲୁ। ହେଲେ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ଟଳିଥିବାରୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢିବୁ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା କଥା, "ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପ୍ରାୟ ୪୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିପଦସଂଙ୍କୁଳ ଭାବେ ରହିଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣାଯାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ବେଳା ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସକାଳୁ ଚୁଡା, ଗୁଡ ଏବଂ ବିସକୁଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା।"

ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ୧୩ ନମ୍ୱର ୱାର୍ଡର ସୁପରଭାଇଜର କବିତାଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଆମେ ତିନିଟି ୱାର୍ଡର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆଣି ରଖିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିନେଇ ଆମେ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତେକ ବିଷୟର ତଦାରଖ କରି ଆସୁଥିଲୁ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାବାତ୍ୟାକୁ ୨୬ ବର୍ଷ; ବିଶ୍ବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ଉଦାହରଣ ଓଡ଼ିଶା, ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ସାଜିଛି ଓସଡମା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା 'ମୋନ୍ଥା', ଆହୁରି 3 ଦିନ ବର୍ଷିବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

