NIST ଛାତ୍ରଙ୍କ 5G ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍, ଶତ୍ରୁ ଧରାଇବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବ

ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିଷ୍ଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି AI ଆଧାରିତ ସ୍ମାର୍ଟ ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ । ରାଜ୍ୟପାଳ କଲେ ପ୍ରଶଂସା ।

Berhampur NIST University Students Develop AI Powered Beetle Drone for Security and Disaster management
NIST ଛାତ୍ରଙ୍କ 5G ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍, ଶତ୍ରୁ ଧରାଇବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 22, 2026 at 6:32 PM IST

4 Min Read
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Beetle Drone ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଧୁନିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପାୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ... ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିଷ୍ଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଡ୍ରୋନ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ଠାରୁ ନେଇ ଦେଶର ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ମଣିଷଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମକୁ ଅନୁଧାନ କରିବ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଡ୍ରୋନ । ଆକାରରେ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଅପହଞ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ । ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିଷ୍ଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଡ୍ରୋନର ନିର୍ମାଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଜାଣିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ...

NIST ଛାତ୍ରଙ୍କ 5G ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍, ଶତ୍ରୁ ଧରାଇବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବ (ETV Bharat Odisha)

ନିଷ୍ଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି 'ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ' । ଏଥିରେ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ 5ଜି ନେଟୱାର୍କ ତଥା AIର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଶର ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ନେଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏପରି ସାଧାରଣ ଡ୍ରୋନ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପହଞ୍ଚି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ ବୋଲି ନିର୍ମାତା ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

Beetle Drone Project
ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (ETV Bharat Odisha)

'ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ' ଫିଚର୍ସ:

  • 5ଜି ନେଟୱାର୍କ ଓ AI ୟେଲୋ ଭର୍ଜନ-୮ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
  • ହିଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଓ ହିଟ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଜରିଆରେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନଟ ।
  • ହିଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଥର୍ମାଲ ଇମେଜ ତିଆରି କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ।
  • ଲୋ-ଲେଟେନ୍ସି (Low latency)ରେ ଖୁବ୍ ଶ୍ରୀଘ୍ର ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ
  • ମାଟି ତଳେ 10 ଫୁଟ ଯାଏଁ ଦବି ରହିଥିବା ମଣିଷଙ୍କୁ ଖୋଜିପାରବ ।
  • ସର୍ଭିଲାନ୍ସ, ସେନା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂରୁ ମିଳିଲା ଆଇଡିଆ:

ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ନିଷ୍ଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆୟନ୍ ସିଂଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ (Brain storming) କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲି ।" ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଡ୍ରୋନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଡ୍ରୋନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲି । ଯାହାକୁ କେହି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏପରି କି କୌଣସି ସିକ୍ରେଟ୍ ମିଶନରେ ବି ଏହାକୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏପରି ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏପରି ଡ୍ରୋନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ।

'Beetle Drone Project' dashboard
'ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ' ଡାସ୍‌ବୋର୍ଡ (ETV Bharat Odisha)
'Beetle Drone Project' dashboard
'ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ' ଡାସ୍‌ବୋର୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

ଧରା ପଡିବନି ଡ୍ରୋନ:

ଏହି ଡ୍ରୋନର ଆକାର ବହୁ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଫ୍ଟୱେର ଏକାଥରକେ ୨୫ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଇମେଜ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରି ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହାର ଡାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ AIର ୟେଲୋ ଭର୍ଜନ-୮ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଟେକ୍ନିକାଲ ଟ୍ରାକରେ କଣ୍ଟେଟ ପାଇଁ ଭିଆର୍ଟ ଓ ୱାଇର୍ଟ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଏମ୍.ଏମ୍ ମଡେଲର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପାଇଥନ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

'Beetle Drone Project' dashboard
'ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ' ଡାସ୍‌ବୋର୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ:

ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦେଶର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରାପତ୍ତା ନେଇ ବହୁ ବିପଦ ରହିଥାଏ । ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥାଏ । ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଏହି ଛୋଟ ଆକାରର Beetle Droneକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୀକ୍ଷଣ (Surveillance) କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଡ୍ରୋନ ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ । ଏଥି ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ମାଟି ତଳେ କିମ୍ୱା ବଡ ଅବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ । ମାଟିର 10 ଫୁଟ ତଳେ ମଣିଷ ଦବି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଡ୍ରୋନ ।

'Beetle Drone Project' dashboard
'ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ' ଡାସ୍‌ବୋର୍ଡ (ETV Bharat Odisha)

କିପରି କାମ କରେ ଏହି ଡ୍ରୋନ:
ଡ୍ରୋନଟି ଥର୍ମାଲ ହିଟ୍ ମ୍ୟାପର ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ । ମଣିଷ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଏକ ଚଳପ୍ରଚଳ କିମ୍ବା ଗତିବିଧିକୁ ସହଜରେ ଜାଣିବାରେ ହିଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ସହାୟତା କରିଥାଏ । କୌଣସି ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ । ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସେଠାକାର ଲୋ-ଲେଟେନ୍ସି (Low latency)ରେ ଖୁବ୍ ଶ୍ରୀଘ୍ର ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ ।

The Governor is discussing the project with the officials.
ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)


ରାଜ୍ୟପାଳ କଲେ ପ୍ରଶଂସା:


ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପର୍କରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ବହ୍ମପୁର ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ । ଏହାକୁ ସାମରିକ ତଥା ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ ସେନାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଦିଗରେ ତତ୍ପର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

Governor Haribabu Kambhampati is looking at the students' projects.
ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି (ETV Bharat Odisha)

ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ:

ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଦଳର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆୟୁଷ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ଡ୍ରୋନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ତେବେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ ନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ବିଟଲ୍ ବା ପୋକର ଆକୃତି ଦେଇଛୁ । ବଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ଏହି ଡ୍ରୋନ ନିଜରର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିନେବ ।" ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଏକ ଆର୍ମି ସ୍କୁଲ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ର ଜଣକ କହିଥିଲେ ।

ନିଷ୍ଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧ୍ୟାପକ ଡା.ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଏୟାର ଡି.ସି କଲେଜର ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଏହି କଲେଜ ଡ୍ରୋନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ।

ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ । ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିପାରିବ ।~କୂଳପତି ଡ.ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପାତ୍ର, ନିଷ୍ଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର



ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କମ୍ପୁଟର ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆୟନ୍ ସିଂ, ଆୟୁଷ କୁମାର, ଆରିୟନ୍ କୁମାର, ଜଗନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଆଶିଷ କୁମାର ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ପ୍ରହରାଜ ମିଶି ଏହି ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଅମରେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧନ ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ତଥା ସର୍ଭିଲେନ୍ସ ବିଭାଗ ଏନେଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

ODISHA TECHNOLOGY NEWS
5G DRONE TECHNOLOGY INDIA
ନିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଙ୍କ 5G ବିଟଲ ଡ୍ରୋନ
NIST UNIVERSITY BERHAMPUR
NIST STUDENT 5G DRONE

