NIST ଛାତ୍ରଙ୍କ 5G ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍, ଶତ୍ରୁ ଧରାଇବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିଷ୍ଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି AI ଆଧାରିତ ସ୍ମାର୍ଟ ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ । ରାଜ୍ୟପାଳ କଲେ ପ୍ରଶଂସା ।
Published : January 22, 2026 at 6:32 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Beetle Drone ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଧୁନିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପାୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ... ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିଷ୍ଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଡ୍ରୋନ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ଠାରୁ ନେଇ ଦେଶର ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ମଣିଷଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମକୁ ଅନୁଧାନ କରିବ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଡ୍ରୋନ । ଆକାରରେ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଅପହଞ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ । ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିଷ୍ଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଡ୍ରୋନର ନିର୍ମାଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଜାଣିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ...
ନିଷ୍ଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି 'ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ' । ଏଥିରେ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ 5ଜି ନେଟୱାର୍କ ତଥା AIର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଶର ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ନେଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏପରି ସାଧାରଣ ଡ୍ରୋନ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପହଞ୍ଚି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ ବୋଲି ନିର୍ମାତା ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
'ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ' ଫିଚର୍ସ:
- 5ଜି ନେଟୱାର୍କ ଓ AI ୟେଲୋ ଭର୍ଜନ-୮ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
- ହିଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଓ ହିଟ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଜରିଆରେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନଟ ।
- ହିଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଥର୍ମାଲ ଇମେଜ ତିଆରି କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ।
- ଲୋ-ଲେଟେନ୍ସି (Low latency)ରେ ଖୁବ୍ ଶ୍ରୀଘ୍ର ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ
- ମାଟି ତଳେ 10 ଫୁଟ ଯାଏଁ ଦବି ରହିଥିବା ମଣିଷଙ୍କୁ ଖୋଜିପାରବ ।
- ସର୍ଭିଲାନ୍ସ, ସେନା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂରୁ ମିଳିଲା ଆଇଡିଆ:
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ନିଷ୍ଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆୟନ୍ ସିଂଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ (Brain storming) କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲି ।" ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଡ୍ରୋନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଡ୍ରୋନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲି । ଯାହାକୁ କେହି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏପରି କି କୌଣସି ସିକ୍ରେଟ୍ ମିଶନରେ ବି ଏହାକୁ ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏପରି ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏପରି ଡ୍ରୋନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ।
ଧରା ପଡିବନି ଡ୍ରୋନ:
ଏହି ଡ୍ରୋନର ଆକାର ବହୁ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଫ୍ଟୱେର ଏକାଥରକେ ୨୫ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଇମେଜ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରି ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହାର ଡାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ AIର ୟେଲୋ ଭର୍ଜନ-୮ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଟେକ୍ନିକାଲ ଟ୍ରାକରେ କଣ୍ଟେଟ ପାଇଁ ଭିଆର୍ଟ ଓ ୱାଇର୍ଟ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଏମ୍.ଏମ୍ ମଡେଲର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପାଇଥନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ:
ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦେଶର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରାପତ୍ତା ନେଇ ବହୁ ବିପଦ ରହିଥାଏ । ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥାଏ । ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଏହି ଛୋଟ ଆକାରର Beetle Droneକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୀକ୍ଷଣ (Surveillance) କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଡ୍ରୋନ ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ । ଏଥି ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ମାଟି ତଳେ କିମ୍ୱା ବଡ ଅବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ । ମାଟିର 10 ଫୁଟ ତଳେ ମଣିଷ ଦବି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଡ୍ରୋନ ।
କିପରି କାମ କରେ ଏହି ଡ୍ରୋନ:
ଡ୍ରୋନଟି ଥର୍ମାଲ ହିଟ୍ ମ୍ୟାପର ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ । ମଣିଷ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଏକ ଚଳପ୍ରଚଳ କିମ୍ବା ଗତିବିଧିକୁ ସହଜରେ ଜାଣିବାରେ ହିଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ସହାୟତା କରିଥାଏ । କୌଣସି ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ । ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସେଠାକାର ଲୋ-ଲେଟେନ୍ସି (Low latency)ରେ ଖୁବ୍ ଶ୍ରୀଘ୍ର ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ ।
ରାଜ୍ୟପାଳ କଲେ ପ୍ରଶଂସା:
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପର୍କରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ବହ୍ମପୁର ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ । ଏହାକୁ ସାମରିକ ତଥା ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ ସେନାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଦିଗରେ ତତ୍ପର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ:
ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଦଳର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆୟୁଷ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ଡ୍ରୋନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ତେବେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ ନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ବିଟଲ୍ ବା ପୋକର ଆକୃତି ଦେଇଛୁ । ବଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ଏହି ଡ୍ରୋନ ନିଜରର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିନେବ ।" ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଏକ ଆର୍ମି ସ୍କୁଲ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ର ଜଣକ କହିଥିଲେ ।
ନିଷ୍ଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧ୍ୟାପକ ଡା.ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଏୟାର ଡି.ସି କଲେଜର ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଏହି କଲେଜ ଡ୍ରୋନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କମ୍ପୁଟର ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆୟନ୍ ସିଂ, ଆୟୁଷ କୁମାର, ଆରିୟନ୍ କୁମାର, ଜଗନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଆଶିଷ କୁମାର ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ପ୍ରହରାଜ ମିଶି ଏହି ବିଟଲ୍ ଡ୍ରୋନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଅମରେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧନ ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ତଥା ସର୍ଭିଲେନ୍ସ ବିଭାଗ ଏନେଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର