ଯୁକ୍ତଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନରେ ସଫଳତା ଆଣିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଦୀପାରାଣୀ ଓ ଅଶୁଂମାନ, ଡାକ୍ତର-ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନରେ ୫୯୫ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅଂଶୁମାନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । ସେହିପରି ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଦୀପାରାଣୀ ପଲାଇ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : May 20, 2026 at 5:12 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଜି (ବୁଧବାର) ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଥିରେ ବିଜ୍ଞାନରେ କୃତିତ୍ବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନାଳନ୍ଦା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଛାତ୍ରୀ ଦୀପାରାଣୀ ପଲାଇ ବିଜ୍ଞାନରେ ୯୮.୬ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ର ଅଂଶୁମାନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ୫୯୫ ମାର୍କ ରଖି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ।
600ରୁ ଆଣିଲେ 595 ମାର୍କ:
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନାଳନ୍ଦା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ର ଅଂଶୁମାନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ୬୦୦ରୁ ୫୯୫ ନମ୍ବର ରଖି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ପରିବାର ଓ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଅଂଶୁମାନ କହିଛନ୍ତି, ‘ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ୬ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲି । ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିତାମାତା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୫୭୦ ନମ୍ବର ଆଶା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇ ଖୁବ ଖୁସି ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ।’
ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଦୀପାରାଣୀ:
ସେହିପରି ନାଳନ୍ଦା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରୀ ଦୀପାରାଣୀ ପଲାଇ ବିଜ୍ଞାନରେ ୯୮.୬ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଓ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଦୀପାରାଣୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ପ୍ରେରଣା କେବଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାରା ବର୍ଷ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପଢ଼ାପଢି କରାଯାଏ, ତେବେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।’
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ :
ଆଜି କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ୪ ବିଭାଗରେ ମୋଟ୍ ପାସ୍ ହାର ୮୫.୮୫% ରହିଛି । ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥର ପାସ୍ ହାର ୩.୪୦% ବଢ଼ିଛି । ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତବର୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ, କଳା, ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ ପାସ୍ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାସ୍ ହାର କମିଛି । ଗତବର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନରେ ୮୭.୪୯% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟରେ ୮୩.୦୨% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିବାବେଳେ କଳାରେ ୮୦.୫୧% ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ ୬୦.୫୭% ପାସ୍ ହାର ରହିଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନରେ ପାସ୍ ହାର ୮୨.୮୦%, ବାଣିଜ୍ୟରେ ୮୮.୦୭%%, କଳାରେ ୮୪.୫୦% ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ ୭୭.୬୨% ରହିଛି।
ବିଜ୍ଞାନରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା, କଳାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ବିଜ୍ଞାନରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା (୯୬.୬୩%) ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା (୧୦୦%) ଜିଲ୍ଲା, କଳାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା (୮୯.୪୮%) ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା (୧୦୦%) ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୭୭.୧୪% ପାସ୍ ହାର ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ୭୭.୨୫%, କଳାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବନିମ୍ନ ୭୭.୧୪% ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସ୍ ହାର ୫୫.୨୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।
ଏଥର ବି ଛାତ୍ରୀ ଆଗରେ:
ଏଥର ପୁଣି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ । କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଗରେରେ ଝିଅଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ପୁଅଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ ହାର ୮୯.୪୫% ଏବଂ ଛାତ୍ର ପାସ୍ ହାର ୭୭.୯୭% ରହିଛି । ଗତବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ ହାର ୮୭.୪୨ % ଏବଂ ଛାତ୍ର ପାସ୍ ହାର ୭୭.୮୮ % ଥିଲା ।
୬୨୮୪ ଜଣ ୯୦%ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଲେ
ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ୬ ହଜାର ୨୮୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ୫୧୦୧ ,ବାଣିଜ୍ୟରେ ୫୬୮, କଳାରେ ୬୧୪ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ୨ ହଜାର ୨୮୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର