ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ବୈଠକରେ ହାଇଡ୍ରାମା: ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲକୁ ନେଇ 2 ମହିଳା କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଧାରଣା
୬ନଂ ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟର ଶ୍ୱେତା ରେଖା ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ୩୭ନଂ ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟର ବନୀତା ସାହୁ ଶ୍ମଶାନ ଟେଣ୍ଡର ଓ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ।ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : June 17, 2026 at 12:02 PM IST
BERHAMPUR MUNICIPAL CORPORATION , ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ହଙ୍ଗାମା । ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କୈଣସି କାରଣ ନଦର୍ଶାଇ ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ କରାଯିବା ନେଇ ନିଗମ ବୈଠକରେ ତାତିଲେ କର୍ପୋରେଟର । ବୈଠକ ମଝିରେ ବସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଧାରଣା ଦେଲେ ୬ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ମହିଳା କର୍ପୋରେଟର ଶ୍ୱେତା ରେଖା ତ୍ରିପାଠୀ । ନିଜ ୱାର୍ଡର ଶ୍ମଶାନ ଟେଣ୍ଡରକୁ କୌଣସି କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୩୭ ୱାର୍ଡର ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର ବନୀତା ସାହୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତା ଓ ଡ୍ରେନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବାରୁ କେଉଁଠି ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ । ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନମିଳିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ।
ମେୟର ସଙ୍ଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ସଂପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସଂପୃକ୍ତ କର୍ପୋରେଟର।
କର୍ପୋରେଟର ଶ୍ୱେତାରେଖା ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ୱାର୍ଡର ଲୋକଙ୍କ ଯୋଉଁ ସମସ୍ୟା ଓ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲି । କିପରି ଜଣେ JE ଆମ ୱାର୍ଡର ଶ୍ମଶାନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରଦ୍ଦ କରିପାରିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ମେୟରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ।"
କର୍ପୋରେଟର ବନୀତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, " ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଟେଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି । ହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବାରୁ ଓ ବାରମ୍ବାର ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସୁଥିବାରୁ ବୈଠକରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲି । ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି । "
ଦୁଇ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେୟର ସଙ୍ଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦିଓ ଫଣ୍ଡର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିଛି । ତଥାପି ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ ହେବାର କାରଣ ପାଣ୍ଠି ଅଭାବ କାରଣରୁ ନୁହେଁ । କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ବିଳମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଟେଣ୍ଡର ହାତେଇବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ 7-8ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତେଇ ପରିଶେଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିପାରି ନିରାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ ଲିଷ୍ଟ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । "
ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର, ଏ.ସସ୍ୟା ରେଡି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଟେଣ୍ଡର କାହିଁକି ବାତିଲ ହେଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯିବ । ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ ହେବା ପଛରେ କୌଣସି ବେଆଇନ କାରଣ ଥିଲେ ନୀତିଗତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର