'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ; ସାମୂହିକ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ 201 ବରକନ୍ୟା

ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା' । କନ୍ୟା ଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।

ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା' (ETV Bharat Odisha)
ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା' । ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ୨୦୧ ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ କନ୍ୟାଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ପିତା ଭାବେ ବିବାହ ବେଦୀରେ ବସି କନ୍ୟାପିତା ଭାବରେ ହୋମରେ ଘିଅ ଆହୁତି ଦେଇ ବିବାହରେ ସାମିଲ ହୋଇ କନ୍ୟାଦାନ କରିଥିଲେ । ୨୦୧ ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ପିତା ତଥା ଭାଇ ଭାବରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ପ୍ରତେକ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଗରୀବ ଶ୍ରେଣୀର କନ୍ୟା ଏବଂ ବିଧବା ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା' (ETV Bharat Odisha)

ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ ବରଂ ୨୦୧ ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ଦାନ ଭଳି ମହାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠ ମାଁ ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏଭଳି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୧ ଜଣ ନବ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଏହି ସାମୂହିକ ବିବାହରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜେ କନ୍ୟା ଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା' (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି ଦିନିକିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଥିବା ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ପିତା ଭାବେ ନିଜେ ବିବାହ ବେଦୀରେ ସାତଜନ୍ମର ସାଥି ହେବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବେଦୀରେ ବସି ହୋମରେ ଘୃତ ଢାଳି କନ୍ୟା ଦାନ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ୨୦୧ ଗୋଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ପିତା ତଥା ବଡଭାଇ ଭାବେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବା ସହିତ ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହାସହ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତେକ ବିବାହ କରୁଥିବା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଚେକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ବଳକା ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏହି ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା' (ETV Bharat Odisha)


ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଁ ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଭଳି ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସୁଫଳ ହେବା ସହିତ ଏହି ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ୨୦୨୫-୨୬ ବଜେଟରେ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିଲା । କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ମେଳା ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଗରୀବ ଶ୍ରେଣୀର କନ୍ୟା, ବିଧବା ମହିଳା ମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯେପରି ବିବାହ କରିପାରିବେ । ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କନ୍ୟା ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ କରାଯାଉଛି । ଏବେ ଆଉ କେହି ଗରୀବ ଶ୍ରେଣୀର କନ୍ୟା ମାନେ ଅବିବାହିତ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା । ଏପରିକି ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଭରା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଜନା । ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ସୁଭଦ୍ରା ମା ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁଦିନ ରହିବୁ। ସେହି କଥାକୁ ଆଉ ଦି ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇ କନ୍ୟା ବିବାହ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛୁ। ମା ତାରାତାରିଣୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ଏତିକି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭାବେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ କାମନା।

ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା' (ETV Bharat Odisha)



"ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏହା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ," ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା"ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ କହିଥିଲେ । ଏହାସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଓଡିଶା ଗଢିବା ଯେଉଁଠି କୌଣସି କନ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଚାପ ହେତୁ ବିବାହର ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଯେ, ଝିଅମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ । ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାଙ୍ଗଳିକ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ କନ୍ୟାର ବୟସ ୧୮ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ବରର ବୟସ ୨୧ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନେ ଓଡିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବେ।ଏହି ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ ବିବାହର ଆର୍ଥିକ ଭାର ଲାଘବ କରିବା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ବିଧବା ପୁନଃ ବିବାହକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ଦିଗରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା' (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ କନ୍ୟାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏବଂ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଦମ୍ପତ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା/ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୫-୨୬ ରୁ ୨୦୨୯-୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟରେ ୫୯ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ୟା ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ ପରିବାର ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା' (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୧ ଜଣ ଗରୀବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ କନ୍ୟା ଓ ଯୁବକ ମାନେ ବିବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ଭଂଞ୍ଜନଗର ଗାଲେରୀ ଅଞ୍ଚଳର କେଦାର ନାଥ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନବବିବାହୀତ ପତ୍ନୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କେଦାରନାଥଙ୍କ କହିବା କଥା, "ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ତାହାକୁ କରାଇଥିବା ନେି ଆମେ ବେଶ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ କୋଦାରନାଥଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଭଳି ସାମୁହିକ ବିବାହ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାରର ଅନେକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ବିବାହ ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ପରମ୍ପରାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଝିଅଟି ବିବାହ କରି ପଠାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ସୁବିଧା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି ।"

ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା' (ETV Bharat Odisha)


ସେପଟେ କାଳିଆ ସାସମଲଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଭଳି ବିବାହରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପତ୍ନୀ ସ୍ନେହାଶ୍ରୀ ସାହୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ସାମୂହିକ ବିବାହରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହା ମନେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ସ୍ନେହାଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଭଳି ବିବାହ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ଏବଂ ବିବାହ ହେଉଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗନାବାଡିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲି । ଏପରିକି ଆମକୁ ବିବାହ ପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିନଥିବା କହିଛନ୍ତି । ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହମତି ମିଳିବାରୁ ଆଜି ସେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା' (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶାରେ କନ୍ୟା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା’ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ପଡୋଶୀ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଟେକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଲଜ୍ୟାଜନକ ଖବର ଆସୁଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ କନ୍ୟା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମେ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ତା ପରେ ‘କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା’ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି ।

ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡ଼ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଗତ ୧୮ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି, ୧୫ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୩୭,୬୧୧ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ମାମଲା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ନାରୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆବାସ ସ୍କୁଲରେ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ହେଉଛନ୍ତି । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଟେକି ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ନାବାଳିକା ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଚିରି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ୨ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଏଫଏମ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘଟଣା, ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା, ବଳଙ୍ଗାରେ ନାବାଳିକାକୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେବା ଘଟଣା ଭଳି ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।"


ବିଜେପି ସରକାରରେ ଗତ ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରୀ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣାମାନ ହେଲା: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭, ୨୦୨୪ରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟିରେ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨, ୨୦୨୪ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଅକ୍ଟୋବର ୨୩,୨୦୨୪ରେ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଦଳିତ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ମେ ୩, ୨୦୨୫ରେ କୋରାପୁଟ ଲମତାପୁଟରେ ଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସ୍କୁଲରେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଜୁନ ୧୭, ୨୦୨୫ରେ କେନ୍ଦୁଝର ତେନ୍ତଳାପଶିରେ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା, ଜୁନ ୨୪, ୨୦୨୫ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଜେପିର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ତଥା ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର, ଜୁଲାଇ ୨୨, ୨୦୨୫ରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦଳିତ ନାବାଳିକାକୁ ପ୍ରଥମେ ୩ ଜଣ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ।



ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ (ଜୁଲାଇ ୧୮, ୨୦୨୫) ରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଡୁକୁମ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ, (ଜୁଲାଇ ୨୦, ୨୦୨୫)ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ଓ କନ୍ଧମାଳ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧରେ ଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ, (ଜୁଲାଇ ୨୬, ୨୦୨୫)ରେ କନ୍ଧମାଳ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧରେ ଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ୨ ଜଣ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହିସବୁ ଘଟଣା କେବଳ ନାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମୁଦାୟିକ ବିଶ୍ୱାସ, ଶିକ୍ଷାସ୍ଥଳର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଇନ ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି ।

ଛାତ୍ରୀ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଓ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଲିସ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି । ନାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି । ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ଦାବି କରିଛି, ଏସବୁ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ଓ ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ । ମିଶନଶକ୍ତିରେ ୭୦ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ନ୍ୟାୟ ନପାଇ ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମାହୁତି କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି । ମହିଳାମାନେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଆସୁଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ

