ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନରେ 89% ମାର୍କ ରଖିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭବିଷ୍ୟତରେ IAS ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଜାରି ରଖିବି ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଧାନ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଟାର୍ଯ୍ୟ
Published : May 21, 2026 at 7:21 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ୱର ରଖି କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଭଲ ଡାକ୍ତର କିମ୍ୱା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଥିବା କୁହନ୍ତି । ହେଲେ ଚଳିତବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ କିଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶର ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ସମାଜରେ ଜଣେ ଭଲ ନାଗରିକ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିବା କୁହନ୍ତି ।
ଚଳିତବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହି ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ଚଳିତଥର ୮୯ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କିପରି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଜଣେ ଭଲ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଡାକ୍ତର କିମ୍ୱା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ମୋର ଆଶା ରହିଛି । ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଦେଶ ସେବା କରିବି । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ ଦେଶର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପୁସ୍ତକର ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ୟୁପିଏସ୍.ସି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଶୃଙ୍ଖଳା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି:
ସେପଟେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଇଡ୍ କରି ଆସୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସମ୍ରାଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା, ‘ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଏକ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅନୁଶାସନକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଶୃଙ୍ଖଳା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି । ଏହାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପିଲାମାନେ ତାହାହିଁ ଅନୁପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ।’ ଏପରିକି ଦେଶରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ହେବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଚଳିତବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି । କଲେଜର ଛାତ୍ର ନୀଳାଞ୍ଚଳ ସାହୁ ୯୪% ରଖିଥିବାବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ୯୩% ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଧାନ 89% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର