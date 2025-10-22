ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ବିକ୍ରମଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି, ବିଜେପି କହିଲା- 'ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି'
"ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବିଜେପିର ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବିଜେଡି ଏହାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।"
Published : October 22, 2025 at 8:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା । ରାଜନୈତିକ ଉଦେଶ୍ୟରେ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ବିକ୍ରମଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ପ୍ରମାଣ ନଥିବାବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଏଭଳି ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ପ୍ଲଟରେ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲଟ ବଳିଗଲା ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି । ସେପଟେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ବିଜେପି କହିଛି, ତରବରିଆ ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେଡି ନିଜର ଅପରିପକ୍ବତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି l
ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୧୬ ମାସର ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ଖାସ କରି ଗଞ୍ଜାମରେ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଓ ପୋଲିସ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ । ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ହାତବାରିସୀ ସାଜି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ଅପରାଧ ରୋକିବା ବଦଳରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ପୋଲିସ କାମ କରୁଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସାମୀ ବୋଲି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି । ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ରୋକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ।"
ପ୍ରମିଳା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଚକ୍ରାନ୍ତ ରଚିଛନ୍ତି । ଗଂଜାମ ଏସପିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସରକାରୀ ଦଳର ବକ୍ତବ୍ୟ ଭଳି ଲାଗିଲା । ବିଜେପିର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଲାଗି ଶାସକ ଦଳ ଏସପିଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦା କଲେ ବିଜେପିର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସକୁ ସରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଏସପିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ ରଚନା । ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ । ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ବଳି ପକାଇ ବିଜେଡିକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଶାସକ ଦଳର ଏହା ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ । ନୂଆପଡ଼ାରେ ହାରିବେ ବୋଲି ବିଜେପି ଜାଣି ସାରିଲାଣି । ତେଣୁ ବିଜେଡିକୁ ବଦନାମ କରିବା ଲାଗି ଏହା ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ । ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବଳି ପଡିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା । ବିଜେପିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବଳି ପକେଇଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି କ'ଣ ପୋଲିସ କହି ପାରୁନାହିଁ । ବିଭୂତିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ବିକ୍ରମଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଆର ସାରିବାକୁ ଏହା କରାଯାଇଛି । ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଛ ମାମଲାରେ ଫସାଇବା ନିନ୍ଦନୀୟ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି ।"
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ୬ ତାରିଖରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ତାହା କହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯାହା କହି ନାହାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ଲଟ ହୋଇନଥିଲା, ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇବା ଲାଗି ସେତେ ବଡ଼ ପ୍ଲଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ଓଡିଶା ପୋଲିସ ରଖିଛି । ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମୂଳ ଆସାମୀଙ୍କୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ଆସାମୀ ପୋଲିସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବେ ବିଜେଡି ନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟ ରଖି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ବିଜେପିର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ । ପୀତବାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପ୍ଲଟରୁ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଇଙ୍ଗିତରେ ପୋଲିସ ରଚିଥିବା ପ୍ଲଟ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଓ ମାରାତ୍ମକ ।"
ଭୃଗୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି ଶ୍ରବଣା ବିବେକ ସମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ରଖି ନାହାନ୍ତି । କେବଳ କିଛି କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି । ଏସପି ବିକ୍ରମଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ରଖିପାରି ନାହାନ୍ତି । ଏସପି ଯେଉଁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିଲର କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମନି ଟ୍ରେଲ ଥିବା କଥା କହି ନାହାନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ ଅନିଲ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ମାମଲାରେ ଓକିଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ବହନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଓକିଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ ସହିତ ପୀତବାସଙ୍କ ହତ୍ୟାର କଣ ସଂପର୍କ ରହିଛି, ସେକଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନାହାନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ମିଛ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏସପିଙ୍କ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି । ବିଜେପିର ଅନ୍ତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଚୋରା ବାଲି କାରବାର ନେଇ ନିଜ ଦଳ ଭିତର ବିବାଦ ଯୋଗୁ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବୋଲି ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି । ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଫସାଯାଇଛି ।"
ଭୃଗୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "୧୮ ଦିନ ହେଲାଣି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ । ହତ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ୭ ଦିନ ଡିଜି ଓ ଆଇଜି କହିଲେ ବିହାରରୁ ସାର୍ପ ସୁଟର ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଏସପି କହିଲେ, ଲୋକାଲ ସୁଟର ବେଙ୍ଗାଳୁରୁରୁ ଆସିଥିଲେ । ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ନୂଆ ଗପ କହିଲା ପୋଲିସ । ବିକ୍ରମଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ମାମଲା କରି ଜିତିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଭାବୁଛି । ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଯିଏ ବି ସାଙ୍ଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାହାଲେ କଣ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଗିରଫ ହେବେ ? ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ । ବିଭୂତି ଜେନା ବି ଆମ ସାଙ୍ଗ । ସବୁ ଗିରଫ ହେବେ ତ ? ଛୋଟ ପିଲା ପରି ଗପୁଛନ୍ତି ଏସପି । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଞ୍ଚାଇ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଏସପିଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା । ବିକ୍ରମ ବାବୁ କୁଆଡେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ଦେଇଥାନ୍ତେ ? ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ବୋଲି କଣ ଅପରାଧୀ ସଜାଇ ଦେବେ । ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାରୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏସପି ଜାଣିବା କଥା । ବିଜେଡି ଚୁପ ବସିବ ନାହିଁ । ବିକ୍ରମଙ୍କ ଗିରଫଦାରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ।
ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଡ. ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ରଖିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ବସିଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଆଇଜି ନୀତି ଶେଖର ମୁଣ୍ଡପାତି ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଶାସନରେ ପୋଲିସ ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି ରହିଛି । ମନମୋହନ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଆଇଜି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଣ୍ଡପାତି ଛିଡା ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ତେଣୁ ବିଜେପି ଇଙ୍ଗିତରେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଜାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବିଜେପିର ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ।"
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ବିଜେପି
ତରବରିଆ ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେଡି ନିଜର ଅପରିପକ୍ବତା ପରିଚୟ ଦେଇଛି ବୋଲି କହି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି l ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରୁଥିଲେ। ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ କିଏ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲା ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡି କହୁ l ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ l
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଧିରେ ଧିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପ୍ରେସମିଟ କରିସାରିଛି। ତାହାକୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ବିଜେଡି ତରବରିଆ ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କରି ନିଜର ଅପରିପକ୍ବତା ପରିଚୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ତରବରିଆ ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନାହିଁ ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ନିଜ ପାର୍ଟିର ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ଵ ମାନଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର ସଫେଇ ଦେଇଛି। ବିଜେଡିର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଗମ୍ଭୀର ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ଯତୀନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ନହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ନ୍ୟାୟର ତଦନ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକି ଅଛି ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ। ଆଜି ବିଜେଡ ର ବୟାନ ବାଜି ପିଲାଳିଆମି। ନିଜେ ଜଜ୍ ଏବଂ ନିଜେ ପୋଲିସ ହେଇ ପ୍ରବକ୍ତା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶବ ଉପରେ ରାଜନୀତିର ନଗ୍ନ ରୂପ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ଗତ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢିଥିଲା। ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ଵମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳର ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟବାହର କରୁଥିଲା । ଗଞ୍ଜାମ ଭଳି ଏକ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜାଗା । ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି କିଏ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜାଗା କରିଥିଲା ? ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରୁଥିଲେ। ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ କିଏ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲା । ପୋଲିସ ଯାହା କହିଛି ତାହାକୁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବିଚାର ପରିସରକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଅପରିପକ୍ବତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଏକଥାରୂ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍।"
"ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏହି ବ୍ୟାଧି ବନ୍ଦ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ସେମାନେ ଅପରାଧୀ। ଯେଉଁ ଦଳ, ଜାତି, ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁନା କାହିଁକି। ଅପରାଧକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ନହେଉ, " ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୀତବାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଡିଲ୍: ଫେଲ ମାରିଥିଲା ପ୍ଲାନ 'A’, ବିକ୍ରମଙ୍କ ସମେତ 12 ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 2 ଦିନରେ ପୀତବାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରୁ ହଟିବ ପରଦା:ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର