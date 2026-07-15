ETV Bharat / state

ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ କମାଲ: ସ୍କ୍ରାପ୍ ଲୁହା ସମାଗ୍ରୀରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ୬ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଲୁହା ସମାଗ୍ରୀରୁ ୬ ଫୁଟ ୪ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

berhampur iti students create 6 foot jagannath idol from scrap metal rath yatra 2026
ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ କମାଲ: ସ୍କ୍ରାପ୍ ଲୁହା ସମାଗ୍ରୀରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ୬ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 15, 2026 at 8:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ସର୍ବଦା 'ନଷ୍ଟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ' କେବଳ ବାର୍ତ୍ତାରେ ନୁହେଁ ବରଂ କାମରେ କରି ଦେଖାଇଥାଏ । ସହରର ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଚଳିତବର୍ଷ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ରହିଥିବା ଅଦରକାରୀ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଲୁହା ସମାଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ୬ ଫୁଟ ୪ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି । ତିନୋଟି ବିଭାଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା...


ରାତିପାହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା । ରତ୍ନଦେବୀ ଛାଡି ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ନିଜ ମାଉସୀ ମାଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଜଗତରନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ । ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏଭଳି ସମୟରେ ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ପଡି ରହିଥିବା ଅଦରକାରୀ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଲୁହା ସମାଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏକ ୬ ଫୁଟ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ୱେଲଡର ଏବଂ ଚିତ୍ରକର ବିଭାଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଏହାକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯେପରି ସୁବିଧାରେ ନିଆଯାଇପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଚାରୋଟି ଚକ ଲଗାଯାଇଛି ।


ଅଦରକାରୀ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ:
ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଓ ସାଇକେଲର ବ୍ୟବହାର ପରେ ଏଥିରୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ଚେନ୍, କ୍ରାଙ୍କ୍, ସ୍ପୋକେଟ ସହିତ ଲୁହାଖାଡି ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରାଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଚିତ୍ରକର ବିଭାଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ତିନୋଟି ଟ୍ରେଡର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ:
ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇଟିଆଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଂ. ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍କ୍ରାପ୍‌ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ତିନୋଟି ଟ୍ରେଡରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିଟର, ୱେଲଡର୍‌ ଏବଂ ଚିତ୍ରକର ବିଭାଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।"


ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସାମଗ୍ରୀରୁ ତିଆରି:
ମୁଖ୍ୟତଃ ଶେଷବର୍ଷର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ୧୨୦ ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ । ସେହି ସମୟକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ବିଭାଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ସ୍କ୍ରାପ୍ ଲୁହା ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଟୋ ମୋବାଇଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସ୍କ୍ରାପ୍, ଚେନ୍, ସ୍ପକେଟ୍, କ୍ରାଙ୍କ୍ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଫିଟର ବିଭାଗରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଫିଟର ଜବ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁଇ ବାହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ଏପରିକି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରୁ ବାହାରିଥିବା ସିଟ୍ ମେଟାଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ।

ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ: ଛାତ୍ରୀ
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଚିତ୍ରକର ବିଭାଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଦୀପିକା ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ । ପ୍ରଥମେ ୱେଲଡର ଟ୍ରେଡ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବା ପରେ ଆମେ ଚିତ୍ରକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମାରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ ।"


ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଦନା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ୱେଲଡର ଟ୍ରେଡର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ରଙ୍ଗ ଦେଇଛୁ । ସହିତ 3D ଡିଜାଇନିଂ, ସନ୍ ବୋର୍ଡ ଓ ଏୟାରବ୍ରସ୍‌ରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଙ୍ଗ କରିବାରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛୁ ।"

ଓଜନ ୧୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ:
ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ୱେଲଡର ବିଭାଗର ଜିଆଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନବୀନ କୁମାର ତରେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ୬ ପୁଟ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ରହିଛି । ଏହାକୁ ପ୍ରେଟେବ୍ରୋଲଟ୍ ପ୍ରୋପଟାଇପ୍ କରାଯାଇ ଏଥିରେ ଚାରୋଟି ଚକ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ । ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ । ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତାହାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରକର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସାହାର୍ଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଓଜନ ୧୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ମେଟାରିଆଲ, " ବୋଲି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିଆରା କଳାକୃତି; କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବୋତଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ୫.୫ ଇଞ୍ଚର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ

କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଲୀଳା: ବିତି ଗଲାଣି ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି.. ହେଲେ ଆଜି ବି ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏନି ରଥଯାତ୍ରା

26 ବର୍ଷ ଧରି କାଳିଆ ସେବାରେ ଖୋରଧା ଭୋଇ ପରିବାର, ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥରେ ଲଗାନ୍ତି ସୋଲ ଫୁଲ

ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣିବେ ମହାପ୍ରଭୁ; ସ୍ନାନପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ, କାନରେ ବାଜିଲେ ଉଜାଗର ହେଉଛି ଭକ୍ତିଭାବ

କିଛି ଏଭଳି ଅଟକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶାଳ ରଥ, ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଉଡ଼ି ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ବ୍ରେକ୍


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

PURI RATH YATRA 2026
JAGANNATH IDOL FROM SCRAP METAL
BERHAMPUR ITI STUDENTS
ସ୍କ୍ରାପ ଲୁହା ସମାଗ୍ରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ
BERHAMPUR ITI STUDENTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.