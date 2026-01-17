ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ, ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଏନିମଲ ୱେଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (ASRA) ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାରଠାରୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା ସହିତ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
Published : January 17, 2026 at 11:35 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟାର ହେଲା ଘଟିଛି ଅନ୍ତ । ଅନେକ ଦାବୀ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରବାସୀଙ୍କୁ କୁକୁର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ । ଯାହାକି ସହରରେ ଆଜିଠାରୁ (ଶନିବାର) ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ସହରରେ କ୍ରମାଗତ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସହରର କେବଳ ଗଳିକନ୍ଦି ନୁହଁ ବରଂ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଲା କୁକୁର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ କାମୁଡ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ହେଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲା । ଯାହାକି ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ । ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ତାରିଖରେ ମହାନଗର ନିଗମ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଏନିମାଲ ୱେଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (ASRA) ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଠାରୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା ସହିତ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗାନ୍ଧିନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ସହରରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଜାରି ରହିବ । ଏଥିପାଇଁ ସହରର ୧୫ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ସହିତ ମହାନଗର ନିଗମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ରହିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଗୃହରେ କୁକୁର ରଖିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ଯାହାକି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଭାକସିନ ଦେବା ସହ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯିବ ।
ଏଥିପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏହି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ବହନ କରିବ । ଏପରିକି ଦୈନିକ ୨୦ଟି କୁକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯିବାକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତେକ ମାସରେ ୫୦୦ରୁ ୬୦୦ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଭିଭୂମି ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ଅନୁଭବୀ ଜଣେ ପଶୁ ଡାକ୍ତର, ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଓ ଜଣେ ଲାଇଭଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍ (ଏଲଆଇ) ନିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରାପଦ ଭାବେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅପରେସନ ଥିଏଟର, ଔଷଧ ଓ ପୋଷ୍ଟ-ଅପରେସନ ଯତ୍ନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବୁଲା କୁକୁର ସମସ୍ୟାର ସୁସ୍ଥ ଓ ମାନବିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ କୁକୁରଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସହରରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଧରା ଗାଡ଼ି ପରିକ୍ରମା କରିବ । ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ସ୍ଥିତ ଏନିମାଲ ୱେଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (ASRA) ସଂସ୍ଥା ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସହରରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ଶନିବାର ଦିନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ଓ କମିଶନର ତଥା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜେଶିର୍କେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡେପୁଟି ମେୟର ବିବେକ ରେଡ୍ଡୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅର୍ବାନ୍ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି ଆର୍. ମୁରଲୀ ମୋହନ, ଡେପୁଟି କମିଶନର ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିଡ଼ା, ମୁଖ୍ୟ ବିତ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଦେବ କୁମାର ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଅଞ୍ଜନ ଦାସ, ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ବେହେରା, ସିଟି ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡ. ସତ୍ୟନାରାୟଣ କରଙ୍କ ସମେତ ନିଗମର ବହୁ କର୍ପୋରେଟର ଓ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ରେବିଜ୍ ଭଳି ରୋଗର ପ୍ରସାରକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା । ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅପଣାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ପରିବେଶ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର