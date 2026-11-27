ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଝିଅ ଅନ୍ୱେଷା; ୧୧ ଦିନରେ ଶିଖିଛନ୍ତି ସ୍ପାନିଶ୍ ଭାଷା, ୨୨ଟି ଭାଷାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷତା
Multilinguist Anwesha:ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର 16 ବର୍ଷୀୟା ଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ୱେଷା ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଶିଖିବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ:ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 27, 2026 at 8:57 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବୋଏନୋସ ଦିୟା ଏ ତୋଦାସ୍.. ସୋୟ୍ ଏସ୍ତୁଦିଆନ୍ତେ.. ମି ଗୁସ୍ତା ଆପ୍ରେନ୍ଧର ଇଦିଓମାସ୍.. ଏସବୁ ଉଚାରଣ କରିବା ବେଳକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଥିବ । ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିବ ଯେ, ଏହା କେଉଁ ଭାଷା ଓ ଏସବୁ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ? ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ପାନିଶ୍ ଭାଷା, ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 'ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ, ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ'। ଏହି ଦୁଇ ତିନିଟି ବାକ୍ୟକୁ କହିବା ବେଳକୁ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଟି ଲାଗି ଯାଉଥିବ, ମନେ ରଖିବାରେ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ୱେଷା ଦାସଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ମାତ୍ର 11 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଶିଖିଛନ୍ତି ସ୍ପାନିଶ୍ ଭାଷା, ଯାହା ବି ପଚାର, ଫଟାଫଟ୍ ସବୁ କଥା ସ୍ପାନିଶ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପାଖାପାଖି 22ଟି ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁଭାଷୀ ଅନ୍ୱେଷା:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର 16 ବର୍ଷୀୟା ଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ୱେଷା ଦାସ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି । ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଶିଖିବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ଆଉ ଏହି ଆଗ୍ରହ ବଳରେ ମାତ୍ର 11 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ପାନିଶ୍ ଭାଷା ଶିଖିପାରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୱେଷାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁବାଦ କରି ସ୍ପାନିଶ୍ ଭାଷାରେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ 10ଟି ବିଦେଶୀ ଭାଷା ସମେତ 12ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇଟାଲୀୟ ଓ ଫରାସୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି କେଉଁ ମାସର କେତେ ତାରିଖ କେଉଁ ବାରରେ ପଡ଼ୁଛି, ସବୁ ତାଙ୍କ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ରହିଛି । ନିଜର ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ୍ପ, ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି ।
ଅନ୍ୱେଷା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ନୂଆ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପାନିଶ୍ ଭାଷା ଶିଖିଲି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଅନୁବାଦକ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର (Interpreter) ହୋଇପାରିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇପାରିବି । ମାତ୍ର 11ରୁ 12 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପାନିଶ୍ ଭାଷା ଶିଖଛି । ମୁଁ ସ୍ପାନିଶ୍ ଭାଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବଲୀଳ ଭାବେ କହିପାରୁଛି । ନୂଆ ଭାଷା ଶିଖିବା ପରେ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଛି । ଅନ୍ୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।"
ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେମିତି ବଢ଼ିଲା ଆଗ୍ରହ?:
ଅନ୍ୱେଷାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅନ୍ୱେଷା ଅନେକ କଥା ମନେ ରଖିପାରୁନଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିଲା ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିଟେସନ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା 'ମମ୍' ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅନ୍ୱେଷାଙ୍କ ମନ ଓ ଏକାଗ୍ରତାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ । ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି କ୍ଲାସ୍ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସହ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଶିଖିଥିଲେ । ମେଡିଟେସନ କ୍ଲାସ ଯିବା ପରେ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଅତି ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣଶକ୍ତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା ।
ମାତ୍ର 11 ଦିନର ଶିକ୍ଷାରେ ଅନ୍ୱେଷା, ଭାଷାର ଅନେକ ମୌଳିକ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ଅଗ୍ରଗତି କେବଳ ଏକ ନୂତନ ଭାଷା ଶିଖିବାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ।
ଅନ୍ୱେଷାଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ:
ଅନ୍ୱେଷାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ମଞ୍ଚରେ କଥା କହିବାର ଭୟ ଦୂର କରିଛି । ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସେ ଏବେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ଏକ ଶାନ୍ତ, ଧ୍ୟାନମୟ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ସେ ନିଜର ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ, ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମନର ଭୟ ଓ ସଂକୋଚକୁ ଦୂର କରି ନୂତନ ଭାଷା ଶିଖିବା ସହ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ସବାଇ ଘାସ କାରିଗରି ଏବଂ ଶାଢୀ ବ୍ୟବସାୟ ସୁମିତ୍ରା ଓ କମଳଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପରିଚୟ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲିରେ ଓଡ଼ିଶା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ
ଅନ୍ୱେଷାଙ୍କ ମାଆ ମନୀତା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଝିଅ ମେଡିଟେସନ କ୍ଲାସ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁ ମାସର କେତେ ତାରିଖ କେଉଁ ବାର ପଡ଼ୁଛି ସେ କହିପାରିବ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ମନେ ରଖିଛି । ମାତ୍ର 11ରୁ 12ଟି କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା 22ଟି ଭାଷା ସହିତ ସ୍ପାନିସ୍ ଭାଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶିଖିଯିବ, ତାହା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି । ମୋତେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ଯେ ମୋ ଝିଅ ଏସବୁ ଶିଖିପାରିଛି । ମୋ ଝିଅ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି, ଭବିଶ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତା' ନିଜର ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ।"
ଭଉଣୀକୁ ଦେଖି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଭାଇ:
ଅନ୍ୱେଷାଙ୍କ ବଡ ଭାଈ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଭଉଣୀ ଅନ୍ୱେଷା ଅତୀତରେ ଅନେକ କଥା ମନେ ରଖିପାରୁନଥିଲା । ଆମେ ତାକୁ 'ମମ୍ ମେଡିଟେସନ୍ କ୍ଲାସେସ୍'କୁ ପଠାଇଥିଲୁ । ସେଠାରେ ଥିବା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସଂକଳ୍ପ ବଳରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିଛି । ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି । ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରହି ପଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସି ଉକ୍ତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯୋଗ ଦିଏ ।"
ଝିଅ ପାଇଁ ଖୁସି ପରିବାର ଲୋକ:
ସ୍ପାନିଶ୍ ଭାଷା ହେଉଛି ଜାତିସଂଘର (United Nations) ଛଅଟି ଅଫିସିଆଲ ଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କଥିତ ଏହି ଭାଷା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏହା ତାଙ୍କର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରିବ ବୋଲି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷାଙ୍କ ପରିବାର ।
ଅନ୍ୱେଷାଙ୍କ ବାପା ଅମୀୟ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଝିଅର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଶିଖିବା ପ୍ରତି ରହିଥିବା ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ପରିବାରର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ 'ମମ୍ ସ୍କୁଲ୍'ରେ ନାମ ଲେଖାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସେ ୨୨ଟି ଭାଷା ଶିଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏହି ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।"
ଅନ୍ୱେଷା ଦାସ ଜାଣିଥିବା ଭାରତୀୟ ଭାଷା:
ଆସାମୀୟ, ବଙ୍ଗଳା, ପଞ୍ଜାବୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ମରାଠୀ, ଗୁଜରାଟୀ, ସଂସ୍କୃତ, ବୋଡା, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ, ମାଲାୟାଲମ୍
ବିଦେଶୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା କହିପାରୁଥିବା ଭାଷା:
ଜାପାନୀ, ଚାଇନିଜ୍, ରୁଷୀୟ, ଜର୍ମାନ, କୋରିଆନ୍, ସ୍ପାନିଶ୍, ଇଟାଲୀୟ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍, ଫରାସୀ, ଆରବୀୟ
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ବାଲେଶ୍ବର ମୟୂଖଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା: ନୃତ୍ୟଠୁ ମଡେଲିଂ, ଚେସ୍ ଓ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳ ସହିତ ପାଠପଢ଼ାରେ ପାରଙ୍ଗମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର