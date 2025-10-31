ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ, ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ
ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ କୋର୍ଟରେ କରିଥିଲେ ଆବେଦନ । ଏହା ପରେ ଫୁଲବାଣୀ କାରାଗାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବ ଶଙ୍କର ଦାଶ ।
Published : October 31, 2025 at 5:08 PM IST
Pintu Das Transferred Phulbani Jail, ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ । ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମେୟର । ଜେଲ୍ରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଫୁଲବାଣୀ କାରାଗାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲବାଣୀ କାରାଗାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଠାଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବ ଶଙ୍କର ଦାଶ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ ଦାଶଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଭାବରେ ଗିରଫ କରି ଇତି ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରା ଯାଇଥିଲା ।
ଜୀବନ ପ୍ରତି ଥିଲା ବିପଦ:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ପିଣ୍ଟୁ ଦାଶଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ଯୁବକ ଗିରଫ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇ ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରୁ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଏସ୍କୋର୍ଟରେ ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲକୁ ପିଣ୍ଟୁ ଦାଶଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ଗିରଫଙ୍କ କେସ୍ ଲଢ଼ିବେ ୪୪ ଓକିଲ
ଜେଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ:
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ଗିରଫ କରାଯାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶିବଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୈଣସି ଜେଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ପିଟିସନ ପରେ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହା ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶାନ୍ତି ମିଶ୍ର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଭଞ୍ଜନଗର ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଟୁ ଦାଶଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା । ଶେଷରେ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପବ୍ଳିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ବିଶ୍ବଜିତ ବରାଳ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର