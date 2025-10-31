ETV Bharat / state

ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ, ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ

ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ କୋର୍ଟରେ କରିଥିଲେ ଆବେଦନ । ଏହା ପରେ ଫୁଲବାଣୀ କାରାଗାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବ ଶଙ୍କର ଦାଶ ।

Pintu Das transferred to Phulbani Jail with tight police security
Pintu Das transferred to Phulbani Jail with tight police security (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 31, 2025 at 5:08 PM IST

1 Min Read
Pintu Das Transferred Phulbani Jail, ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ । ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମେୟର । ଜେଲ୍‌ରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଫୁଲବାଣୀ କାରାଗାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।


ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲବାଣୀ କାରାଗାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଠାଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବ ଶଙ୍କର ଦାଶ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ ଦାଶଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଭାବରେ ଗିରଫ କରି ଇତି ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରା ଯାଇଥିଲା ।

Accused ex mayor berhampur Sivashankar das transferred to phulbani jail amid life threat
Accused ex mayor berhampur Sivashankar das transferred to phulbani jail amid life threat (ETV Bharat Odisha)


ଜୀବନ ପ୍ରତି ଥିଲା ବିପଦ:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ପିଣ୍ଟୁ ଦାଶଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ଯୁବକ ଗିରଫ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇ ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରୁ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଏସ୍‌କୋର୍ଟରେ ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲକୁ ପିଣ୍ଟୁ ଦାଶଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

Phulbani Jail
Phulbani Jail (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ଗିରଫଙ୍କ କେସ୍ ଲଢ଼ିବେ ୪୪ ଓକିଲ
Pintu Das transferred to Phulbani Jail with tight police security
Pintu Das transferred to Phulbani Jail with tight police security (ETV Bharat Odisha)

ଜେଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ:

ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ଗିରଫ କରାଯାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶିବଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୈଣସି ଜେଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ପିଟିସନ ପରେ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହା ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶାନ୍ତି ମିଶ୍ର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଭଞ୍ଜନଗର ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଟୁ ଦାଶଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା । ଶେଷରେ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପବ୍ଳିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ବିଶ୍ବଜିତ ବରାଳ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

