ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ପୁଣି ଜଳବନ୍ଦୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ! ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରେଶମ ସହର ଉବୁଟୁବୁ...
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତି ଯେମିତି ଦାଉ ସାଜିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ । ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାୟ 18ରୁ 20 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଣିଘେରରେ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ।ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 21, 2026 at 4:08 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ): ପୁଣି ଥରେ ବୁଡିଲା ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର । ଗତ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ । ଫଳରେ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦି ସବୁଠି ଜଳବନ୍ଦୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା । ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରେ ଏବେ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ବୁଡ଼ିଛି ସହର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେବେ ହେବ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଜାଣନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ।
ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 28ରେ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପରେ ଗଜପତି ନଗରରୁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ନଗର, ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁରୁ ଗେଟ୍ ବଜାର ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ 18 ରୁ 20 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୋକେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଥିଲେ । ସେ ଘଟଣା ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁରୁ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୁଣି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ।
ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ରେଶମ ନଗରୀ :
ବାହାନା ନାଳର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ଗୁରୁବାର ରାତିରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 10 ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗଜପତି ନଗର, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ନଗର, ଜଳେଶ୍ୱର ବିହାର, ରାଜୀବ ନଗର, ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନଗର, କାଶୀନାଥ ନଗର, ଶ୍ୟାମ ନଗର, ଶରଧାବାଲି, ଗାନ୍ଧୀନଗର, ଅଶୋକ ନଗର, ଗୋବିନ୍ଦ ବିହାର, ବସନ୍ତ ବିହାର, ଶକ୍ତି ନଗର, କୌତୁକି ନଗର, ମହୁରୀ ବିହାର, ମୟୂର ବିହାର ଓ ଆସ୍କା ରୋଡ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଷା ଓ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜମି ରହିଛି । ସେହିପରି ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଯାଇଛି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କୁହନ୍ତି ‘‘ଆମେ ଗଜପତି ନଗରର 13 ନମ୍ବର ଲେନ୍ରେ ରହୁଛୁ । ଗୁରୁବାର ରାତି 3ଟାରୁ ଆମ ଘରେ ପାଣି ପଶିଥିଲା । ଏଥରକୁ ମିଶାଇ 3 ଥର ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଛି । ପାଖାପାଖି ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ଆମେ ବୁଡି ରହିଥିଲୁ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସି ତୁରନ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କଲେ । ପ୍ରଶାସନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ’’
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋଟର ଲଗାଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଘରୁ ପାଣି ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅଧୀନ ଅନ୍ଧପସରା ଛକ ଓ ମୟୂର ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇ ଯାତାୟାତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅଧୀନ ଉତ୍ତରମୁଖୀ ଛକ ଓ ଆସ୍କା ରୋଡ ଟ୍ରକ ୟୁନିଅନ ନିକଟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।
ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ବାତ୍ୟା ପରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ଓ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ବାହାନା ନାଳ, ସାପୁଆ ନାଳ ଓ ଧୋବା ନାଳର ସଫେଇ ସହ ପ୍ରମୁଖ ନାଳ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଗରେ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା । ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଅଗ୍ନିଶମ, ପୋଲିସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମୋଟର ଓ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଲଗାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେୟର ସଙ୍ଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଗତ ବାତ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି । ଗତ ଦୁଇ ମାସରେ ତିନୋଟି ବାତ୍ୟା ଓ ଗୋଟିଏ ଅବପାତ ଆସିଥିବାରୁ ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ହେଲେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପୂରା ନଜର ରହିଛି।’’
ବିଇଏମସି କମିଶନର ଏ. ଶସ୍ୟା ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି ‘‘1807 କୋଟିର ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବେ’’ ।
୧.୫୪ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର:
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ବି କେତେକ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ହେଲେ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାତ୍ୟା ଆକଭାନର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ୫୪ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାତି ସାରା ଜରୁରୀକାଳୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଯାବତ୍ ଶୂନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କିର୍ତ୍ତୀ ଭାସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆମ ନିକଟରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ମହାନଗର ନିଗମ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଛି। ’’
ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର ।
କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଫେଇ ନୁହେଁ ବାହାନା ନାଳର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ସହ ସାପୁଆ ଓ ଧୋବା ନାଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ସହରବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ନହେଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଷାରେ ଏମିତି ବୁଡ଼ିବ ରେଶମ ସହର।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
Cyclone Shelter Ground Report: ‘ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ’: ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଇଟିଭି ଭାରତ
Ground Report: ପେଣ୍ଠ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ନାହାନ୍ତି ଲୋକ: ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଓ ଔଷଧକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ !
Cyclone Akvan Live Updates: ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ', ୪.୪୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର