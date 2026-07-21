ମାଛ ମୋମୋ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଚାର ଓ ହାଇଜେନିକ୍ ଶୁଖୁଆ ! ନିଆରା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମଡେଲ୍ ଆଣିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ହାଇଜେନିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାଛ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଫୁଡ୍। ଗଞ୍ଜାମ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ; ଚାକିରୀ ଖୋଜିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଚାକିରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : July 21, 2026 at 6:40 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନୁହେଁ, ନିଜେ ହେବେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ମାଛ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡିସନ୍ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ, ହାଇଜେନିକ୍ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନନ୍-ଭେଜ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଫୁଡ୍। ଗଞ୍ଜାମ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିପରି ପାଠପଢ଼ା ସହ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମଡେଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ।
- ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମଡେଲ୍
ଡିଗ୍ରୀ ସରିବା ପରେ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବା ବଦଳରେ ନିଜେ କିପରି ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ, ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମାଛ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡେଡ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଉଦ୍ୟୋଗିତାର ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି।
କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଫିସ୍ କଟଲେଟ୍, ଫିସ୍ ଫିଙ୍ଗର୍, ଫିସ୍ ବର୍ଗର୍, ଫିସ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍, ଫିସ୍ ମୋମୋ, ଫିସ୍ ବଲ୍, ଫିସ୍ ସୁପ୍, ଡ୍ରାଇ ଫିସ୍, ଡ୍ରାଇ ପ୍ରନ୍, ଫିସ୍ ପିକଲ୍ ଓ ପ୍ରନ୍ ପିକଲ୍ ପରି ଅନେକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଉତ୍ପାଦ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ୍ ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ। କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି।
- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ ହାଇଜେନିକ୍ ପରିବେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। କଞ୍ଚା ମାଛ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କ୍ରୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଫେଇ, ପ୍ରୋସେସିଂ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟର ଆଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏହାର ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍ ୬ ମାସରୁ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି।
- Omega-3 ସମୃଦ୍ଧ ମାଛକୁ ନେଇ ସଚେତନତା
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମାଛରେ ଥିବା ଓମେଗା-୩ ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ୍ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ। ତଥାପି ଅନେକ ଲୋକ ଏହାର ପୋଷକ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି।
- ମେସିନ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ହାଇଜେନିକ୍ ଶୁଖୁଆ
ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଶୁଖୁଆ ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖରାଫ ହୋଇଯାଉଥିବା ମାଛ କିମ୍ୱା ଚିଙ୍ଗୁଡି କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଶୁଖାଇ ଦିଆଯାଇ ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଇଥାଏ । lତେବେ ଏଠାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡ୍ରାୟର ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଗୁଣବତ୍ତାସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଖୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଚାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଉତ୍ପାଦ। ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଭଲ ହେବା ସହ ଶୁଖୁଆର ସାଧାରଣ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୮ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରେ।
- ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମତ
ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଫିସ୍ ଫିଙ୍ଗର୍, କଟଲେଟ୍, ବର୍ଗର୍, ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍, ପ୍ରନ୍ ପିକଲ୍, ଫିସ୍ ପିକଲ୍ ଭଳି ଅନେକ ଉତ୍ପାଦ ହାଇଜେନିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ବଜାରର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ତୁଳନାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ମୁନିଶ୍ୟାମ ଭୂୟାଁ କହିଛନ୍ତି, ମାଛର ପୋଷକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବଜାରକୁ ଆଣିବା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ମାଛର ପୌଷ୍ଟିକ ଗୁଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଲୋକ ମାଛରେ ଥିବା ଓମେଗା-୩ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ହୃଦ୍ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଛକୁ ଆଧାର କରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଜାରକୁ ଆଣିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।
ମୁନିଶ୍ୟାମ ଏହା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଚାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା (High-selling) ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଏହା କେବଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୌଷ୍ଟିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମଧ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଶୁଖୁଆ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ ଏହି ଆଚାରରେ ରହେ ନାହିଁ। ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ଆଠ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯାଇପାରେ।
ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସାଧାରଣ ଆଚାର ଭଳି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ହାଇଜେନିକ୍ ପରିବେଶରେ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ମାଛ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଅତି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ପ୍ରିଜରଭେଟିଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛରେ ଥିବା ଓମେଗା-୩ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୌଷ୍ଟିକ ଉପାଦାନକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଆଚାର ବ୍ୟତୀତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବଟରଫ୍ଲାଇ, ଫିସ୍ କଟଲେଟ୍, ଫିସ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍, ଫିସ୍ ବର୍ଗର୍ ଏବଂ ଫିସ୍ ମୋମୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବଟରଫ୍ଲାଇକୁ ମୋମୋ ଭଳି ଛଣାଯାଇ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଫିସ୍ କଟଲେଟ୍ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହାକୁ ରୋହି ମାଛର ମାଂସ ସହ ଆଳୁ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଚିକେନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ସେମାନେ ପୌଷ୍ଟିକ ଫିସ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଫିସ୍ ବର୍ଗର୍ ଓ ଫିସ୍ ମୋମୋ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦର ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମୁନିଶ୍ୟାମ ।
ମାଛକୁ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଅନୁକୂଳ କରି "ଟେଷ୍ଟି ଓ ହେଲ୍ଦି" ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭାବେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା। ଏହା ସହିତ ମାଛର ପୌଷ୍ଟିକ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଜରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜାତ ଖାଦ୍ୟର ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁନିଶ୍ୟାମ ଭୂୟାଁ କହିଛନ୍ତି ।
ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ସିଂ କହିଛନ୍ତି, କଞ୍ଚା ସାମଗ୍ରୀ ଚୟନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତା ନିର୍ଭୟରେ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ।
- ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସହାୟକ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡୁ କହିଛନ୍ତି, ମାଛରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡିସନ୍ କରି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହ ପ୍ରାୟୋଗିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
କହିବାକୁ ଗଲେ; ମାଛ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ଏହାକୁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବପିଢ଼ୀ। ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ଓ ଉଦ୍ୟୋଗିତାର ଏହି ସମନ୍ୱୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ମତ୍ସ୍ୟ ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରିବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... NIT ରାଉରକେଲାର ସଫଳତା, ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ବାୟୋ-କମ୍ପୋଜିଟ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର