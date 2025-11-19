ଗଞ୍ଜାମର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତା ବାହକ- ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଠିଶାଳ ବା ଉଷାକୋଠୀ ଯାତ୍ରା
ଉଷାକୋଠି କେବଳ ଏକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ୱା ନାଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାକୁ ପୁତ୍ରେଷ୍ଠି ଯଜ୍ଞ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ....
Published : November 19, 2025 at 11:52 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର/ଗଞ୍ଜାମ: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଠିଶାଳ ବା ଉଷାକୋଠୀ ଯାତ୍ରା। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ଉଷାକୋଠି କେବଳ ଏକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ୱା ନାଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାକୁ ପୁତ୍ରେଷ୍ଠି ଯଜ୍ଞ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟର କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଏହି କୋଠିଶାଳ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତ ମଧ୍ୟରେ କୋଠିଶାଳ ବା ଉଷାକୋଠୀ ଯାତ୍ରାର ରହିଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ। ଜିଲ୍ଲାର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ଏହି କୋଠିଶାଳ ନୃତ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତେକବର୍ଷ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଦଶହରା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁଳ ଭାବେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥିରେ ଗାୟକ ଜଣଙ୍କ ଚାଙ୍ଗୁ ବାଦ୍ୟର ତୁରି ଓ ମହୁରୀର ତାଳେ ତାଳେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ, ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ମାତ୍ରେ ବିସ୍ତୁତ ଭାବେ ଗାହାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାନ କରି ତାହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଗ୍ରାମର କୋଠିଶାଳ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଚୀରରେ ପ୍ରଥମେ ୩୩ କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଅନେକ ମହିଳା ଏହି ସମୟରେ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଦିନ ଉପବାସ ରହି ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ।
ଗାହାଣ ନୃତ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମର ଏକ ସଂସ୍କୃତି
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମର ଗାହାଣ ଗାୟକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ କହିବା କଥା,"ଗାହାଣ ନୃତ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମର ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ଗଞ୍ଜାମର ଏହି ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗାୟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତେକ ଦିନ ଉପସ୍ଥାପନା ହେଉଥିବା ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣକୁ ଗାହାଣ ଜଣଙ୍କ ନିଜକୁ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଯିଏ ଯାହା ପଚାରିଥାଏ ତାହାର ଉତ୍ତର ଏହି କୋଠିଶାଳ ନୃତ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।" କୁହାଯାଏ କୁଆଡେ କବି କାଳିଦାସଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମେ ୩୩ କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀରରେ ଚିତ୍ରବିଚିତ୍ର କରି ଅନେକ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଦିନ ଉପବାସରେ ରହି ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମର ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି କୋଠିଶାଳ ବା ଉଷାକୋଠୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହି କୋଠିଶାଳ ଯଜ୍ଞ ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଆୟୋଜିତ ହେଇ ଆସୁଅଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ୧୦ରୁ ୧୫ ଜଣ କଳାକାର ରହିଥାନ୍ତି।
ବର୍ଷତମାମ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ କରାଯାଉଛି ପରିବେଷଣ
କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାହିଁକି ଅନେକ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ବର୍ଷତମାମ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଏହାକୁ କରାଯାଇଥାଏ ପରିବେଷଣ । ଏହି ଉଷାକୋଠୀର ଗାୟକ ମାନେ ବର୍ଷତମାମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ଅନେକ ମହୋତ୍ସବ, ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଘଟ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରି ପ୍ରଦର୍ଶୀତ ହୋଇଥାଏ ନୃତ୍ୟ
ଉଷାକୋଠୀ ବା କୋଠିଶାଳ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଭୟ ମହିଳା, ପୁରଷ ସମେତ ତୃତୀୟଲିଙ୍ଗିମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଘଟ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶୀତ କରିଥାନ୍ତି । ଏହିପରି କଳସକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରୁଥିବା ସରିତା ମାହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଏହା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପରମ୍ପରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା'ଙ୍କ କଳସକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ବାଦ୍ୟ ଓ ଗାହଣର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାଉ ।"
ଏହା ଏକ ବହୁ ପୁରାତନ ଲୋକକଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାମାନେ ଓଷା ବ୍ରତ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି କୋଠିଶାଳ ଯାତ୍ରାରେ ମହିଳାମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ କଳସ ଧରୁଥିବା ନଜିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏହାକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୁମ୍ଭ ଓ କଳସ ଧରି ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଯାହା ଅର୍ଥରାଶି ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଏହି କୋଠି ଚାଲିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ବହୁ ପୁରାତନ ଏହି ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯୁବପୀଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ବା ଲୋକକଳା ଭାବେ ସୁପରିଚିତ ଏହି କୋଠିଶାଳ। ଯାହା କୁମ୍ଭ ନୃତ୍ୟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସୁପରିଚିତ। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ବହୁ ପୁରାତନ ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୁବପୀଢି। ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଚନ୍ଦନ ନାୟକଙ୍କ କହିବା କଥା, "ସେ ଏଭଳି ଏକ ବହୁ ପୁରାତନ ଲୋକକଳା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାକୁ କେବଳ ଚାଙ୍ଗୁବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଏହାକୁ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧିରେ ଧିରେ ଏଥିରେ ତୁରୀ, ଢୋଲ , ଝାଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାହାଣ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଆସୁଅଛି । ଏପରିକି ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମୁଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଯୁବବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗେଇ ଆସିବା ସହିତ ଲୋପ ପାଇଯିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଲୋକକଳାକୁ ପୁନଃଜୀବିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ।"
ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର କର୍ପୋରେଟର ଚିତ୍ରସେନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା,"ଗଞ୍ଜାମର ଏହି କୋଠିଶାଳ ନୃତ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଥାଏ । ଯାହାକି ଏକ କିମ୍ୱଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଜଣେ ମହାରାଜାଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମରେ କୋଠିକରି ଏପରି ପୁଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବା ସହିତ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡେ।"
କୋଠିଶାଳାରେ ପୂଜା ପରମ୍ପରା
କୋଠିଶାଳାରେ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁଆଡେ ୩୩ କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ପୁଜା ଓ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ମାର୍ଗର୍ଶିର ମାସରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ପୁଜା ସମୟରେ ପ୍ରତେକଦିନ ସକାଳର ଧୂପ ଦୀପ ଠାରୁ ଏହାର ପୁଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଏପରିକି ପ୍ରତେକ ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଷ୍ଟାଦେଶ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ବିଳମ୍ୱିତ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖାଯାଇଥାଏ ।
ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛନ୍ତି ୩୮୪ ଜଣ କଳାକାର
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି କୋଠିଶାଳ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୮୪ ଜଣ କଳାକାର ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଏହା ୧୫ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ ମାସଧିକ ଦିନ ଧରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ । ଇତିମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କାଳାକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି କୋଠିଶାଳ ପାଇଁ ଜଣେ ପୁଜକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବାଜା ସହିତ ଏକ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଏକ ଧନୁତୀର ରଖି କୁଲା ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଢଣ କୋଇଲି ଭଳି ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପୁଜା ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ପୁଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଏହାକୁ ନେଇ ଏହି କୋଠିଶାଳା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥାଏ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ଯାତ୍ରା
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୯୬୨ ମସିହାରୁ ଏହି କୋଠିଶାଳା ରହି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ବର୍ଷ ତଳର ପୁରାତନ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଏହି କୋଠିଶାଳ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା କୁହାଯାଏ । ଗଞ୍ଜାମର ୧୩ ଟି କଳା ମଧ୍ୟରେ କୋଠିଶାଳ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର ଚିତ୍ରସେନ ମହାପାତ୍ର ।
କୋଠିଶାଳର ନାମକରଣ
ଗଞ୍ଜାମର କୋଠିଶାଳର ନାମକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏଠାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଦେବଦେବୀ ପୂଜିତ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କୋଠି ଅଙ୍କନ କରାଯାଉଥିବା କରାଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ନାମ କୋଠିଶାଳ ବୋଲି ରଖାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍କନ କରାଗଲା ପରେ ସେହି ଚିତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଆଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ପୁଣି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଏ ।ଏପରିକି ଏହି ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଢଣକୋଇଲିକୁ କୋଠି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ।
ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିର ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା
ଗଞ୍ଜାମର ଏହି ଲୋକକଳା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ତଳେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କୋଠିଶାଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟବହୁଳ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପେଟପାଟଣା ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ୬୦୦ରୁ ୭୦୦ କୋଠିଶାଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତଗଣତି ମାତ୍ର ୪୦ରୁ ୫୦ଟି ରହିଥିବା ଜଣାପଡେ । ଏଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିନଦେଲେ ଏହା ଲୋପ ପାଇଯିବ ବୋଲି ଅନେକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର